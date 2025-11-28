Что такое RUNWAGO

Токеномика и анализ цен Runwago (RUNWAGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Runwago (RUNWAGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,10M Исторический максимум: $ 0,988 Исторический минимум: $ 0,011756243274151316 Текущая цена: $ 0,02097

Информация о Runwago (RUNWAGO) Единственное Web3-приложение, поддерживаемое Garmin и финансируемое ведущими игроками отрасли, такими как Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs и другими. Разработанное профессиональной студией CleevioX, Runwago стремится запустить революцию в сфере SportFi для более чем 300 миллионов активных бегунов по всему миру. Единственное Web3-приложение, поддерживаемое Garmin и финансируемое ведущими игроками отрасли, такими как Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs и другими. Разработанное профессиональной студией CleevioX, Runwago стремится запустить революцию в сфере SportFi для более чем 300 миллионов активных бегунов по всему миру. Официальный сайт: https://www.runwago.com Whitepaper: https://whitepaper.runwago.com Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x5d3772CE50dedca695197373f858bFB324E32e5a

Токеномика Runwago (RUNWAGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Runwago (RUNWAGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RUNWAGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RUNWAGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUNWAGO, изучите текущую цену RUNWAGO!

Как купить RUNWAGO Заинтересованы в добавлении Runwago (RUNWAGO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки RUNWAGO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить RUNWAGO на MEXC прямо сейчас! История цены Runwago (RUNWAGO) Анализ истории цены RUNWAGO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены RUNWAGO прямо сейчас! Прогноз цены RUNWAGO Хотите узнать, куда может двигаться RUNWAGO? Наша страница прогноза цены RUNWAGO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена RUNWAGO прямо сейчас!

