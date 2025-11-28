Токеномика Runwago (RUNWAGO)

Токеномика Runwago (RUNWAGO)

Откройте для себя ключевую информацию о Runwago (RUNWAGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:09:48 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Runwago (RUNWAGO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Runwago (RUNWAGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,10M
$ 2,10M$ 2,10M
Исторический максимум:
$ 0,988
$ 0,988$ 0,988
Исторический минимум:
$ 0,011756243274151316
$ 0,011756243274151316$ 0,011756243274151316
Текущая цена:
$ 0,02097
$ 0,02097$ 0,02097

Информация о Runwago (RUNWAGO)

Единственное Web3-приложение, поддерживаемое Garmin и финансируемое ведущими игроками отрасли, такими как Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs и другими. Разработанное профессиональной студией CleevioX, Runwago стремится запустить революцию в сфере SportFi для более чем 300 миллионов активных бегунов по всему миру.

Официальный сайт:
https://www.runwago.com
Whitepaper:
https://whitepaper.runwago.com
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x5d3772CE50dedca695197373f858bFB324E32e5a

Токеномика Runwago (RUNWAGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Runwago (RUNWAGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RUNWAGO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RUNWAGO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUNWAGO, изучите текущую цену RUNWAGO!

Как купить RUNWAGO

Заинтересованы в добавлении Runwago (RUNWAGO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки RUNWAGO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Runwago (RUNWAGO)

Анализ истории цены RUNWAGO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RUNWAGO

Хотите узнать, куда может двигаться RUNWAGO? Наша страница прогноза цены RUNWAGO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

