Токеномика Retard Finder Coin (RFC) Откройте для себя ключевую информацию о Retard Finder Coin (RFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Retard Finder Coin (RFC) $RFC – это токен, выпущенный Twitter-аккаунтом @IfindRetards, который ранее общался с Элоном Маском. Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/C3DwDjT17gDvvCYC2nsdGHxDHVmQRdhKfpAdqQ29pump Купить RFC сейчас!

Токеномика и анализ цен Retard Finder Coin (RFC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Retard Finder Coin (RFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,97M $ 5,97M $ 5,97M Исторический максимум: $ 0,146995 $ 0,146995 $ 0,146995 Исторический минимум: $ 0,008586130510645057 $ 0,008586130510645057 $ 0,008586130510645057 Текущая цена: $ 0,005965 $ 0,005965 $ 0,005965 Узнайте больше о цене Retard Finder Coin (RFC)

Токеномика Retard Finder Coin (RFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Retard Finder Coin (RFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RFC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RFC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RFC, изучите текущую цену RFC!

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