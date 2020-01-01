Токеномика Rekt (REKTCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о Rekt (REKTCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rekt (REKTCOIN) Проект REKT – это экосистема, основанная на мемах и управляемая сообществом, которая объединяет искусство, культуру и потребительские товары, такие как Rekt Drinks, ориентированные на цифровых энтузиастов и коллекционеров криптовалют. Официальный сайт: https://rektcoin.com Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/vQoYWru2pbUdcVkUrRH74ktQDJgVjRcDvsoDbUzM5n9 Купить REKTCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Rekt (REKTCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rekt (REKTCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 66,91M $ 66,91M $ 66,91M Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 255,78T $ 255,78T $ 255,78T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 110,04M $ 110,04M $ 110,04M Исторический максимум: $ 0,000001244 $ 0,000001244 $ 0,000001244 Исторический минимум: $ 0,000000031094735438 $ 0,000000031094735438 $ 0,000000031094735438 Текущая цена: $ 0,00000026158 $ 0,00000026158 $ 0,00000026158 Узнайте больше о цене Rekt (REKTCOIN)

Токеномика Rekt (REKTCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rekt (REKTCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REKTCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REKTCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REKTCOIN, изучите текущую цену REKTCOIN!

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