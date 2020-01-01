Токеномика Rekt (REKTCOIN)

Токеномика Rekt (REKTCOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Rekt (REKTCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rekt (REKTCOIN)

Проект REKT – это экосистема, основанная на мемах и управляемая сообществом, которая объединяет искусство, культуру и потребительские товары, такие как Rekt Drinks, ориентированные на цифровых энтузиастов и коллекционеров криптовалют.

Официальный сайт:
https://rektcoin.com
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/vQoYWru2pbUdcVkUrRH74ktQDJgVjRcDvsoDbUzM5n9

Токеномика и анализ цен Rekt (REKTCOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rekt (REKTCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 66,91M
$ 66,91M$ 66,91M
Общее предложение:
$ 420,69T
$ 420,69T$ 420,69T
Оборотное предложение:
$ 255,78T
$ 255,78T$ 255,78T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 110,04M
$ 110,04M$ 110,04M
Исторический максимум:
$ 0,000001244
$ 0,000001244$ 0,000001244
Исторический минимум:
$ 0,000000031094735438
$ 0,000000031094735438$ 0,000000031094735438
Текущая цена:
$ 0,00000026158
$ 0,00000026158$ 0,00000026158

Токеномика Rekt (REKTCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rekt (REKTCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов REKTCOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов REKTCOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REKTCOIN, изучите текущую цену REKTCOIN!

Как купить REKTCOIN

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История цены Rekt (REKTCOIN)

Анализ истории цены REKTCOIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.