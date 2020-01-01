Токеномика REDX (REDX)

Токеномика REDX (REDX)

Откройте для себя ключевую информацию о REDX (REDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о REDX (REDX)

Проект REDX использует технологию Web3 для создания инновационных развлечений и имеет целью построить устойчивую глобальную экономику развлечений. Взяв за основу Токийскую башню, REDX создает Web3-хаб, сосредоточенный вокруг RED° TOKYO TOWER, где собираются фанаты, создатели, контент (IP), инвесторы и партнеры. Используя токены REDX в качестве основы, мы расширяем развлекательный опыт нового поколения по всему миру, объединяя онлайн и офлайн взаимодействия.

Официальный сайт:
https://redx.global/
Whitepaper:
https://docs.redx-project.com/
Обозреватель блоков:
https://tonviewer.com/EQCFO-Y8BSEAINBrNdv72VLC9LCYt915iy-_CmkJgrEaPw3P

Токеномика и анализ цен REDX (REDX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене REDX (REDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 57,43M
$ 57,43M$ 57,43M
Исторический максимум:
$ 0,019487
$ 0,019487$ 0,019487
Исторический минимум:
$ 0,00460267857622436
$ 0,00460267857622436$ 0,00460267857622436
Текущая цена:
$ 0,005743
$ 0,005743$ 0,005743

Токеномика REDX (REDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики REDX (REDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов REDX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов REDX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REDX, изучите текущую цену REDX!

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История цены REDX (REDX)

Анализ истории цены REDX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.