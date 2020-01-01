Токеномика REDX (REDX) Откройте для себя ключевую информацию о REDX (REDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о REDX (REDX) Проект REDX использует технологию Web3 для создания инновационных развлечений и имеет целью построить устойчивую глобальную экономику развлечений. Взяв за основу Токийскую башню, REDX создает Web3-хаб, сосредоточенный вокруг RED° TOKYO TOWER, где собираются фанаты, создатели, контент (IP), инвесторы и партнеры. Используя токены REDX в качестве основы, мы расширяем развлекательный опыт нового поколения по всему миру, объединяя онлайн и офлайн взаимодействия. Официальный сайт: https://redx.global/ Whitepaper: https://docs.redx-project.com/ Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQCFO-Y8BSEAINBrNdv72VLC9LCYt915iy-_CmkJgrEaPw3P Купить REDX сейчас!

Токеномика и анализ цен REDX (REDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене REDX (REDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 57,43M $ 57,43M $ 57,43M Исторический максимум: $ 0,019487 $ 0,019487 $ 0,019487 Исторический минимум: $ 0,00460267857622436 $ 0,00460267857622436 $ 0,00460267857622436 Текущая цена: $ 0,005743 $ 0,005743 $ 0,005743 Узнайте больше о цене REDX (REDX)

Токеномика REDX (REDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики REDX (REDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REDX, изучите текущую цену REDX!

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