REDX

Проект REDX использует технологию Web3 для создания инновационных развлечений и имеет целью построить устойчивую глобальную экономику развлечений. Взяв за основу Токийскую башню, REDX создает Web3-хаб, сосредоточенный вокруг RED° TOKYO TOWER, где собираются фанаты, создатели, контент (IP), инвесторы и партнеры. Используя токены REDX в качестве основы, мы расширяем развлекательный опыт нового поколения по всему миру, объединяя онлайн и офлайн взаимодействия.

Название криптовалютыREDX

Макс. предложение10,000,000,000

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