Токеномика Quidax Token (QDX) Откройте для себя ключевую информацию о Quidax Token (QDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Quidax Token (QDX) QDX – это утилитарный токен экосистемы Quidax. Он предоставляет держателям различные преимущества, включая скидки на торговые комиссии, пассивный доход и доступ к эксклюзивным функциям на Quidax. Официальный сайт: https://qdx.quidax.io/ Whitepaper: http://qdx.quidax.io/docs/QDXwhitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x08bc237aa00f275b758542c9f5c125b568bc390a Купить QDX сейчас!

Токеномика и анализ цен Quidax Token (QDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quidax Token (QDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,53M $ 49,53M $ 49,53M Исторический максимум: $ 0,127 $ 0,127 $ 0,127 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,09905 $ 0,09905 $ 0,09905 Узнайте больше о цене Quidax Token (QDX)

Токеномика Quidax Token (QDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quidax Token (QDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QDX, изучите текущую цену QDX!

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