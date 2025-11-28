Что такое PUPPIES1

Токеномика I love puppies (PUPPIES1) Откройте для себя ключевую информацию о I love puppies (PUPPIES1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен I love puppies (PUPPIES1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене I love puppies (PUPPIES1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420 690,00T $ 420 690,00T $ 420 690,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,91K $ 25,91K $ 25,91K Исторический максимум: $ 0,000000000001457 $ 0,000000000001457 $ 0,000000000001457 Исторический минимум: $ 0,000000000000316317 $ 0,000000000000316317 $ 0,000000000000316317 Текущая цена: $ 0,0000000000000616 $ 0,0000000000000616 $ 0,0000000000000616 Узнайте больше о цене I love puppies (PUPPIES1) Купить PUPPIES1 сейчас!

Информация о I love puppies (PUPPIES1) В мире, где когда-то правили собаки, наступает новая эра – Эпоха Щенков. С благословения Илона – пусть собаки отдыхают. Теперь власть переходит к $Puppies. В мире, где когда-то правили собаки, наступает новая эра – Эпоха Щенков. С благословения Илона – пусть собаки отдыхают. Теперь власть переходит к $Puppies. Официальный сайт: https://ilovepuppies.club Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0e60ce572a5456b6974d5e7507cc07110dd062a4

Токеномика I love puppies (PUPPIES1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики I love puppies (PUPPIES1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUPPIES1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUPPIES1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUPPIES1, изучите текущую цену PUPPIES1!

Как купить PUPPIES1 Заинтересованы в добавлении I love puppies (PUPPIES1) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PUPPIES1, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить PUPPIES1 на MEXC прямо сейчас! История цены I love puppies (PUPPIES1) Анализ истории цены PUPPIES1 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PUPPIES1 прямо сейчас! Прогноз цены PUPPIES1 Хотите узнать, куда может двигаться PUPPIES1? Наша страница прогноза цены PUPPIES1 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PUPPIES1 прямо сейчас!

