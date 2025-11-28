Токеномика I love puppies (PUPPIES1)

Откройте для себя ключевую информацию о I love puppies (PUPPIES1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:45:33 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен I love puppies (PUPPIES1)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене I love puppies (PUPPIES1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00
Общее предложение:
$ 420 690,00T
$ 420 690,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 25,91K
$ 25,91K
Исторический максимум:
$ 0,000000000001457
$ 0,000000000001457
Исторический минимум:
$ 0,000000000000316317
$ 0,000000000000316317
Текущая цена:
$ 0,0000000000000616
$ 0,0000000000000616

Информация о I love puppies (PUPPIES1)

В мире, где когда-то правили собаки, наступает новая эра – Эпоха Щенков. С благословения Илона – пусть собаки отдыхают. Теперь власть переходит к $Puppies.

Официальный сайт:
https://ilovepuppies.club
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0e60ce572a5456b6974d5e7507cc07110dd062a4

Токеномика I love puppies (PUPPIES1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики I love puppies (PUPPIES1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PUPPIES1, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PUPPIES1.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUPPIES1, изучите текущую цену PUPPIES1!

Как купить PUPPIES1

Заинтересованы в добавлении I love puppies (PUPPIES1) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PUPPIES1, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены I love puppies (PUPPIES1)

Анализ истории цены PUPPIES1 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PUPPIES1

Хотите узнать, куда может двигаться PUPPIES1? Наша страница прогноза цены PUPPIES1 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

