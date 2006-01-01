Токеномика Plume Network (PLUME) Откройте для себя ключевую информацию о Plume Network (PLUME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Plume Network (PLUME) Plume Network – это первая полнофункциональная L1 RWA сеть и экосистема, специально созданная для RWAfi, обеспечивающая быстрое внедрение и интеграцию активов реального мира на основе спроса. Официальный сайт: https://plume.org Whitepaper: https://docs.plume.org/plume Обозреватель блоков: https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1 Купить PLUME сейчас!

Токеномика и анализ цен Plume Network (PLUME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Plume Network (PLUME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 163,16M $ 163,16M $ 163,16M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 815,80M $ 815,80M $ 815,80M Исторический максимум: $ 0,24793 $ 0,24793 $ 0,24793 Исторический минимум: $ 0,07596247895192497 $ 0,07596247895192497 $ 0,07596247895192497 Текущая цена: $ 0,08158 $ 0,08158 $ 0,08158 Узнайте больше о цене Plume Network (PLUME)

Токеномика Plume Network (PLUME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Plume Network (PLUME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLUME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLUME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLUME, изучите текущую цену PLUME!

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