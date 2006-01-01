Токеномика Plume Network (PLUME)

Токеномика Plume Network (PLUME)

Откройте для себя ключевую информацию о Plume Network (PLUME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Plume Network (PLUME)

Plume Network – это первая полнофункциональная L1 RWA сеть и экосистема, специально созданная для RWAfi, обеспечивающая быстрое внедрение и интеграцию активов реального мира на основе спроса.

Официальный сайт:
https://plume.org
Whitepaper:
https://docs.plume.org/plume
Обозреватель блоков:
https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1

Токеномика и анализ цен Plume Network (PLUME)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Plume Network (PLUME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 163,16M
$ 163,16M$ 163,16M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 815,80M
$ 815,80M$ 815,80M
Исторический максимум:
$ 0,24793
$ 0,24793$ 0,24793
Исторический минимум:
$ 0,07596247895192497
$ 0,07596247895192497$ 0,07596247895192497
Текущая цена:
$ 0,08158
$ 0,08158$ 0,08158

Токеномика Plume Network (PLUME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Plume Network (PLUME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PLUME, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PLUME.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLUME, изучите текущую цену PLUME!

Как купить PLUME

Заинтересованы в добавлении Plume Network (PLUME) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PLUME, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Plume Network (PLUME)

Анализ истории цены PLUME помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PLUME

Хотите узнать, куда может двигаться PLUME? Наша страница прогноза цены PLUME объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.