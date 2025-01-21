PLUME

Plume Network – это первая полнофункциональная L1 RWA сеть и экосистема, специально созданная для RWAfi, обеспечивающая быстрое внедрение и интеграцию активов реального мира на основе спроса.

Название криптовалютыPLUME

МестоNo.216

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1.38%

Оборотное предложение2,000,000,000

Макс. предложение10,000,000,000

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения0.2%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.2474889341550818,2025-03-19

Наименьшая цена0.08570460023643252,2025-01-21

Публичный блокчейнETH

ВведениеPlume Network – это первая полнофункциональная L1 RWA сеть и экосистема, специально созданная для RWAfi, обеспечивающая быстрое внедрение и интеграцию активов реального мира на основе спроса.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
PLUME/USDC
Plume Network
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (PLUME)
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Сумма 24ч (USDC)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
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