Токеномика Pixelverse (PIXFI) Откройте для себя ключевую информацию о Pixelverse (PIXFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pixelverse (PIXFI) Pixelverse – киберпанк-игра, доступная как в Telegram, так и на веб-сайте. Платформа насчитывает 50 миллионов игроков и более 12 миллионов подписчиков в социальных сетях. Благодаря разнообразным играм с элементами RPG и PvP-сражениям в реальном времени Pixelverse привлекла более 500 тысяч онлайн-игроков, готовых сражаться на PixelTap. На платформе также представлены такие заметные проекты, как «Huxley» Бена Мауро, арт-директора, известного своими работами над Call of Duty, Halo и Metal Gear. Официальный сайт: https://pixelverse.xyz Whitepaper: https://docs.pixelverse.xyz Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa Купить PIXFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Pixelverse (PIXFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pixelverse (PIXFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 983,99K $ 983,99K $ 983,99K Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 2,55B $ 2,55B $ 2,55B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Исторический максимум: $ 0,09945 $ 0,09945 $ 0,09945 Исторический минимум: $ 0,000364861908076226 $ 0,000364861908076226 $ 0,000364861908076226 Текущая цена: $ 0,0003857 $ 0,0003857 $ 0,0003857 Узнайте больше о цене Pixelverse (PIXFI)

Токеномика Pixelverse (PIXFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pixelverse (PIXFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PIXFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PIXFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIXFI, изучите текущую цену PIXFI!

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