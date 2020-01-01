Токеномика Pixelverse (PIXFI)

Токеномика Pixelverse (PIXFI)

Откройте для себя ключевую информацию о Pixelverse (PIXFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pixelverse (PIXFI)

Pixelverse – киберпанк-игра, доступная как в Telegram, так и на веб-сайте. Платформа насчитывает 50 миллионов игроков и более 12 миллионов подписчиков в социальных сетях. Благодаря разнообразным играм с элементами RPG и PvP-сражениям в реальном времени Pixelverse привлекла более 500 тысяч онлайн-игроков, готовых сражаться на PixelTap. На платформе также представлены такие заметные проекты, как «Huxley» Бена Мауро, арт-директора, известного своими работами над Call of Duty, Halo и Metal Gear.

Официальный сайт:
https://pixelverse.xyz
Whitepaper:
https://docs.pixelverse.xyz
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa

Токеномика и анализ цен Pixelverse (PIXFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pixelverse (PIXFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 983,99K
$ 983,99K$ 983,99K
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 2,55B
$ 2,55B$ 2,55B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,93M
$ 1,93M$ 1,93M
Исторический максимум:
$ 0,09945
$ 0,09945$ 0,09945
Исторический минимум:
$ 0,000364861908076226
$ 0,000364861908076226$ 0,000364861908076226
Текущая цена:
$ 0,0003857
$ 0,0003857$ 0,0003857

Токеномика Pixelverse (PIXFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pixelverse (PIXFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PIXFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PIXFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIXFI, изучите текущую цену PIXFI!

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История цены Pixelverse (PIXFI)

Анализ истории цены PIXFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.