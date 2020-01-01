Токеномика PIVX (PIVX) Откройте для себя ключевую информацию о PIVX (PIVX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PIVX (PIVX) PIVX - это DAO, управляемая сообществом, с акцентом на опциональную конфиденциальность с первой в истории реализацией zk-SNARKS в блокчейне Proof of Stake. PIVX работает с учетом требований регулирующих органов, а также для масштабирования и поддержания эффективной скорости транзакций, что делает PIVX идеальным выбором для традиционных платежей. Официальный сайт: https://pivx.org Whitepaper: https://pivx.org/whitepaper Обозреватель блоков: https://chainz.cryptoid.info/pivx/ Купить PIVX сейчас!

Токеномика и анализ цен PIVX (PIVX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PIVX (PIVX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,79M $ 11,79M $ 11,79M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 94,07M $ 94,07M $ 94,07M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,4901 $ 0,4901 $ 0,4901 Исторический минимум: $ 0,000421967008151114 $ 0,000421967008151114 $ 0,000421967008151114 Текущая цена: $ 0,1253 $ 0,1253 $ 0,1253 Узнайте больше о цене PIVX (PIVX)

Токеномика PIVX (PIVX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PIVX (PIVX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PIVX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PIVX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIVX, изучите текущую цену PIVX!

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