Токеномика PIVX (PIVX)

Токеномика PIVX (PIVX)

Откройте для себя ключевую информацию о PIVX (PIVX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PIVX (PIVX)

PIVX - это DAO, управляемая сообществом, с акцентом на опциональную конфиденциальность с первой в истории реализацией zk-SNARKS в блокчейне Proof of Stake. PIVX работает с учетом требований регулирующих органов, а также для масштабирования и поддержания эффективной скорости транзакций, что делает PIVX идеальным выбором для традиционных платежей.

Официальный сайт:
https://pivx.org
Whitepaper:
https://pivx.org/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://chainz.cryptoid.info/pivx/

Токеномика и анализ цен PIVX (PIVX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PIVX (PIVX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,79M
$ 11,79M$ 11,79M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 94,07M
$ 94,07M$ 94,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,4901
$ 0,4901$ 0,4901
Исторический минимум:
$ 0,000421967008151114
$ 0,000421967008151114$ 0,000421967008151114
Текущая цена:
$ 0,1253
$ 0,1253$ 0,1253

Токеномика PIVX (PIVX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PIVX (PIVX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PIVX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PIVX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIVX, изучите текущую цену PIVX!

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История цены PIVX (PIVX)

Анализ истории цены PIVX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PIVX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.