Токеномика Seed.Photo (PHOTO) Откройте для себя ключевую информацию о Seed.Photo (PHOTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Seed.Photo (PHOTO) SEED.photo - это геймчейнджер в мире цифровой фотографии, претендующий на звание первого в мире децентрализованного фотомаркета NFT. Представьте себе платформу, где фотографы могут раскрыть свой творческий потенциал, начиная с создания потрясающих снимков и заканчивая их редактированием и загрузкой. Но вот в чем фишка: они могут превратить свои шедевры в уникальные NFT и присоединиться к захватывающему пространству Web3. Официальный сайт: https://www.seed.photo Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x6730f7A6BbB7b9C8e60843948f7FEB4B6a17B7F7 Купить PHOTO сейчас!

Токеномика и анализ цен Seed.Photo (PHOTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Seed.Photo (PHOTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4,34 $ 4,34 $ 4,34 Исторический минимум: $ 0,47730885327562134 $ 0,47730885327562134 $ 0,47730885327562134 Текущая цена: $ 0,9661 $ 0,9661 $ 0,9661 Узнайте больше о цене Seed.Photo (PHOTO)

Токеномика Seed.Photo (PHOTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Seed.Photo (PHOTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PHOTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PHOTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHOTO, изучите текущую цену PHOTO!

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