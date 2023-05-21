PHOTO

SEED.photo - это геймчейнджер в мире цифровой фотографии, претендующий на звание первого в мире децентрализованного фотомаркета NFT. Представьте себе платформу, где фотографы могут раскрыть свой творческий потенциал, начиная с создания потрясающих снимков и заканчивая их редактированием и загрузкой. Но вот в чем фишка: они могут превратить свои шедевры в уникальные NFT и присоединиться к захватывающему пространству Web3.

Название криптовалютыPHOTO

МестоNo.3928

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение0

Общее предложение1,826,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум4.056992179446309,2024-01-22

Наименьшая цена0.47730885327562134,2023-05-21

Публичный блокчейнBSC

ВведениеSEED.photo - это геймчейнджер в мире цифровой фотографии, претендующий на звание первого в мире децентрализованного фотомаркета NFT. Представьте себе платформу, где фотографы могут раскрыть свой творческий потенциал, начиная с создания потрясающих снимков и заканчивая их редактированием и загрузкой. Но вот в чем фишка: они могут превратить свои шедевры в уникальные NFT и присоединиться к захватывающему пространству Web3.

Сектор

Соцсети

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