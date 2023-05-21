PHOTO

SEED.photo - это геймчейнджер в мире цифровой фотографии, претендующий на звание первого в мире децентрализованного фотомаркета NFT. Представьте себе платформу, где фотографы могут раскрыть свой творческий потенциал, начиная с создания потрясающих снимков и заканчивая их редактированием и загрузкой. Но вот в чем фишка: они могут превратить свои шедевры в уникальные NFT и присоединиться к захватывающему пространству Web3.

Название криптовалютыPHOTO

МестоNo.3928

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение0

Общее предложение1,826,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум4.056992179446309,2024-01-22

Наименьшая цена0.47730885327562134,2023-05-21

Публичный блокчейнBSC

ВведениеSEED.photo - это геймчейнджер в мире цифровой фотографии, претендующий на звание первого в мире децентрализованного фотомаркета NFT. Представьте себе платформу, где фотографы могут раскрыть свой творческий потенциал, начиная с создания потрясающих снимков и заканчивая их редактированием и загрузкой. Но вот в чем фишка: они могут превратить свои шедевры в уникальные NFT и присоединиться к захватывающему пространству Web3.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
PHOTO/USDT
Seed.Photo
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (PHOTO)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
PHOTO/USDT
Seed.Photo
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (PHOTO)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...