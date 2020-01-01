Токеномика Pepe Unchained (PEPU) Откройте для себя ключевую информацию о Pepe Unchained (PEPU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pepe Unchained (PEPU) Добро пожаловать в мир PEPE Unchained, где легенда о Pepe встречается с самой современной технологией блокчейна уровня 2. Приготовьтесь испытать двойное вознаграждение за стейкинг, двойное количество Pepe и в 100 раз больше удовольствия! Официальный сайт: https://pepeunchained.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x93aA0ccD1e5628d3A841C4DbdF602D9eb04085d6 Купить PEPU сейчас!

Токеномика и анализ цен Pepe Unchained (PEPU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepe Unchained (PEPU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,79M $ 12,79M $ 12,79M Общее предложение: $ 16,00B $ 16,00B $ 16,00B Оборотное предложение: $ 16,00B $ 16,00B $ 16,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,79M $ 12,79M $ 12,79M Исторический максимум: $ 0,02535 $ 0,02535 $ 0,02535 Исторический минимум: $ 0,000615796712815676 $ 0,000615796712815676 $ 0,000615796712815676 Текущая цена: $ 0,0007994 $ 0,0007994 $ 0,0007994 Узнайте больше о цене Pepe Unchained (PEPU)

Токеномика Pepe Unchained (PEPU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pepe Unchained (PEPU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEPU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEPU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPU, изучите текущую цену PEPU!

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