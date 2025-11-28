Что такое PEPON

Токеномика PepsiCo (PEPON) Откройте для себя ключевую информацию о PepsiCo (PEPON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен PepsiCo (PEPON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PepsiCo (PEPON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,29M $ 2,29M $ 2,29M Общее предложение: $ 15,34K $ 15,34K $ 15,34K Оборотное предложение: $ 15,34K $ 15,34K $ 15,34K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,29M $ 2,29M $ 2,29M Исторический максимум: $ 158,5 $ 158,5 $ 158,5 Исторический минимум: $ 139,61853462367836 $ 139,61853462367836 $ 139,61853462367836 Текущая цена: $ 149,07 $ 149,07 $ 149,07 Узнайте больше о цене PepsiCo (PEPON) Купить PEPON сейчас!

Информация о PepsiCo (PEPON) Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн. Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн. Официальный сайт: https://app.ondo.finance/assets/pepon Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3cE219D498D807317F840f4CB0f03FA27dd65046

Токеномика PepsiCo (PEPON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PepsiCo (PEPON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEPON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEPON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPON, изучите текущую цену PEPON!

Как купить PEPON Заинтересованы в добавлении PepsiCo (PEPON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PEPON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить PEPON на MEXC прямо сейчас! История цены PepsiCo (PEPON) Анализ истории цены PEPON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PEPON прямо сейчас! Прогноз цены PEPON Хотите узнать, куда может двигаться PEPON? Наша страница прогноза цены PEPON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PEPON прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!