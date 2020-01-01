Токеномика Panda Swap (PANDA) Откройте для себя ключевую информацию о Panda Swap (PANDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Panda Swap (PANDA) Panda - это автоматический маркет-мейкер (AMM), разработанный на базе сети Solana, который использует центральную книгу лимитных ордеров для молниеносного заключения сделок, общую ликвидность и новые возможности для получения прибыли. Официальный сайт: https://pandaswapsol.io/ Whitepaper: https://panda-swap.gitbook.io/panda-swap-white-paper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/PANDA8iiaCJR5mk3ruypxsGiKh6WhYsmesmbsdd8xYd Купить PANDA сейчас!

Токеномика и анализ цен Panda Swap (PANDA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Panda Swap (PANDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 786,91K $ 786,91K $ 786,91K Общее предложение: $ 888,89M $ 888,89M $ 888,89M Оборотное предложение: $ 807,99M $ 807,99M $ 807,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 865,69K $ 865,69K $ 865,69K Исторический максимум: $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 Исторический минимум: $ 0,000152185415149597 $ 0,000152185415149597 $ 0,000152185415149597 Текущая цена: $ 0,0009739 $ 0,0009739 $ 0,0009739 Узнайте больше о цене Panda Swap (PANDA)

Токеномика Panda Swap (PANDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Panda Swap (PANDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PANDA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PANDA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PANDA, изучите текущую цену PANDA!

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