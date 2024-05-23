Токеномика HashPack (PACK) Откройте для себя ключевую информацию о HashPack (PACK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HashPack (PACK) HashPack - это ведущий кошелек в экосистеме Hedera Hashgraph, ориентированный на новых и существующих пользователей web3 и стремящийся предложить лучший пользовательский опыт в web3. HashPack обслуживает 95% активных пользователей на Hedera, интегрируется с 95% dApps и в целом лидирует в отношении активности и инноваций в экосистеме. Официальный сайт: https://www.hashpack.app/ Whitepaper: https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1 Обозреватель блоков: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.4794920 Купить PACK сейчас!

Токеномика и анализ цен HashPack (PACK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HashPack (PACK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,085 $ 0,085 $ 0,085 Исторический минимум: $ 0,013627247549730328 $ 0,013627247549730328 $ 0,013627247549730328 Текущая цена: $ 0,01773 $ 0,01773 $ 0,01773 Узнайте больше о цене HashPack (PACK)

Токеномика HashPack (PACK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HashPack (PACK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PACK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PACK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PACK, изучите текущую цену PACK!

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