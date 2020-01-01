Токеномика 3DPass (P3D) Откройте для себя ключевую информацию о 3DPass (P3D), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о 3DPass (P3D) Блокчейн Layer 1, Proof of Scan — это революционный протокол, предотвращающий копирование цифровых активов, алгоритм Grid2d, основанный на распознавании, детерминированная окончательность блокчейна. 3Dpass Coin: возможность майнинга, стандарт токенизации 3DPRC-2, децентрализованное управление, безфорковое обновление, сетевая идентификация, смарт-контракты. Официальный сайт: https://3dpass.org/ Whitepaper: https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf Обозреватель блоков: https://3dpscan.xyz Купить P3D сейчас!

Токеномика и анализ цен 3DPass (P3D) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 3DPass (P3D), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 723,50K $ 723,50K $ 723,50K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 512,40M $ 512,40M $ 512,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,41M $ 1,41M $ 1,41M Исторический максимум: $ 0,0498 $ 0,0498 $ 0,0498 Исторический минимум: $ 0,001164444308407334 $ 0,001164444308407334 $ 0,001164444308407334 Текущая цена: $ 0,001412 $ 0,001412 $ 0,001412 Узнайте больше о цене 3DPass (P3D)

Токеномика 3DPass (P3D): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 3DPass (P3D) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов P3D, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов P3D. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой P3D, изучите текущую цену P3D!

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