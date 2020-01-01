Токеномика 3DPass (P3D)

Токеномика 3DPass (P3D)

Откройте для себя ключевую информацию о 3DPass (P3D), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о 3DPass (P3D)

Блокчейн Layer 1, Proof of Scan — это революционный протокол, предотвращающий копирование цифровых активов, алгоритм Grid2d, основанный на распознавании, детерминированная окончательность блокчейна. 3Dpass Coin: возможность майнинга, стандарт токенизации 3DPRC-2, децентрализованное управление, безфорковое обновление, сетевая идентификация, смарт-контракты.

Официальный сайт:
https://3dpass.org/
Whitepaper:
https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf
Обозреватель блоков:
https://3dpscan.xyz

Токеномика и анализ цен 3DPass (P3D)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене 3DPass (P3D), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 723,50K
$ 723,50K$ 723,50K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 512,40M
$ 512,40M$ 512,40M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,41M
$ 1,41M$ 1,41M
Исторический максимум:
$ 0,0498
$ 0,0498$ 0,0498
Исторический минимум:
$ 0,001164444308407334
$ 0,001164444308407334$ 0,001164444308407334
Текущая цена:
$ 0,001412
$ 0,001412$ 0,001412

Токеномика 3DPass (P3D): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики 3DPass (P3D) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов P3D, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов P3D.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой P3D, изучите текущую цену P3D!

Как купить P3D

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История цены 3DPass (P3D)

Анализ истории цены P3D помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены P3D

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.