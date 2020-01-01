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P3D
Блокчейн Layer 1, Proof of Scan — это революционный протокол, предотвращающий копирование цифровых активов, алгоритм Grid2d, основанный на распознавании, детерминированная окончательность блокчейна. 3Dpass Coin: возможность майнинга, стандарт токенизации 3DPRC-2, децентрализованное управление, безфорковое обновление, сетевая идентификация, смарт-контракты.
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Название криптовалюты
P3D
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