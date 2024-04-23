Токеномика Osaka Protocol (OSAK)

Токеномика Osaka Protocol (OSAK)

Откройте для себя ключевую информацию о Osaka Protocol (OSAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Osaka Protocol (OSAK)

Возвращая оригинальные правила Shiba Inu, OSAKA PROTOCOL был создан, чтобы следовать видению легендарного Ryoshi, возвращая людям истинную децентрализацию.

Официальный сайт:
https://osaka.win
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak

Токеномика и анализ цен Osaka Protocol (OSAK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Osaka Protocol (OSAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 52,49M
$ 52,49M$ 52,49M
Общее предложение:
$ 1 000,00T
$ 1 000,00T$ 1 000,00T
Оборотное предложение:
$ 750,87T
$ 750,87T$ 750,87T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 69,90M
$ 69,90M$ 69,90M
Исторический максимум:
$ 0,000000488
$ 0,000000488$ 0,000000488
Исторический минимум:
$ 0,000000000230262745
$ 0,000000000230262745$ 0,000000000230262745
Текущая цена:
$ 0,0000000699
$ 0,0000000699$ 0,0000000699

Токеномика Osaka Protocol (OSAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Osaka Protocol (OSAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OSAK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OSAK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OSAK, изучите текущую цену OSAK!

Как купить OSAK

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История цены Osaka Protocol (OSAK)

Анализ истории цены OSAK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены OSAK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.