Токеномика Osaka Protocol (OSAK) Откройте для себя ключевую информацию о Osaka Protocol (OSAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Osaka Protocol (OSAK) Возвращая оригинальные правила Shiba Inu, OSAKA PROTOCOL был создан, чтобы следовать видению легендарного Ryoshi, возвращая людям истинную децентрализацию. Официальный сайт: https://osaka.win Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak Купить OSAK сейчас!

Токеномика и анализ цен Osaka Protocol (OSAK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Osaka Protocol (OSAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,49M $ 52,49M $ 52,49M Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 750,87T $ 750,87T $ 750,87T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 69,90M $ 69,90M $ 69,90M Исторический максимум: $ 0,000000488 $ 0,000000488 $ 0,000000488 Исторический минимум: $ 0,000000000230262745 $ 0,000000000230262745 $ 0,000000000230262745 Текущая цена: $ 0,0000000699 $ 0,0000000699 $ 0,0000000699 Узнайте больше о цене Osaka Protocol (OSAK)

Токеномика Osaka Protocol (OSAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Osaka Protocol (OSAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OSAK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OSAK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OSAK, изучите текущую цену OSAK!

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