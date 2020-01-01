Токеномика OpenVision (OPENVISION) Откройте для себя ключевую информацию о OpenVision (OPENVISION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OpenVision (OPENVISION) Официальный сайт: https://openvisionresearch.com/ Whitepaper: https://openvisionresearch.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xe6f98920852A360497dBcc8ec895F1bB1F7c8Df4 Купить OPENVISION сейчас!

Токеномика и анализ цен OpenVision (OPENVISION) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OpenVision (OPENVISION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,66M $ 4,66M $ 4,66M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,66M $ 4,66M $ 4,66M Исторический максимум: $ 0,009166 $ 0,009166 $ 0,009166 Исторический минимум: $ 0,002522060636344706 $ 0,002522060636344706 $ 0,002522060636344706 Текущая цена: $ 0,00466 $ 0,00466 $ 0,00466 Узнайте больше о цене OpenVision (OPENVISION)

Токеномика OpenVision (OPENVISION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OpenVision (OPENVISION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPENVISION, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPENVISION. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPENVISION, изучите текущую цену OPENVISION!

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