Токеномика Doge Eat Doge (OMNOM) Откройте для себя ключевую информацию о Doge Eat Doge (OMNOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Doge Eat Doge (OMNOM) Doge Eat Doge (ОМНОМ) - убийца SHIB; первый токен в своем законном доме на Dogechain. Официальный сайт: https://omnomtoken.dog/ Обозреватель блоков: https://explorer.dogechain.dog/token/0xe3fcA919883950c5cD468156392a6477Ff5d18de Купить OMNOM сейчас!

Токеномика и анализ цен Doge Eat Doge (OMNOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Doge Eat Doge (OMNOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,06M $ 3,06M $ 3,06M Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 310,00T $ 310,00T $ 310,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,87M $ 9,87M $ 9,87M Исторический максимум: $ 0,000000275 $ 0,000000275 $ 0,000000275 Исторический минимум: $ 0,000000000391902867 $ 0,000000000391902867 $ 0,000000000391902867 Текущая цена: $ 0,0000000098723 $ 0,0000000098723 $ 0,0000000098723 Узнайте больше о цене Doge Eat Doge (OMNOM)

Токеномика Doge Eat Doge (OMNOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Doge Eat Doge (OMNOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OMNOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OMNOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OMNOM, изучите текущую цену OMNOM!

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