Токеномика ECOMI (OMI)

Токеномика ECOMI (OMI)

Откройте для себя ключевую информацию о ECOMI (OMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ECOMI (OMI)

Токен OMI - это утилитарный токен, предназначенный для использования в приложении VeVe. Использование/удержание OMI предоставит держателям токенов и коллекционерам VeVe различные привилегии, награды и преимущества в экосистеме.

Официальный сайт:
https://ecomi.notion.site/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1UNE-EvjuMIaWJUfvF3qQiTe0OKLFAJXV/view
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xeD35af169aF46a02eE13b9d79Eb57d6D68C1749e

Токеномика и анализ цен ECOMI (OMI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ECOMI (OMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 52,99M
$ 52,99M$ 52,99M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 276,56B
$ 276,56B$ 276,56B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,0009205
$ 0,0009205$ 0,0009205
Исторический минимум:
$ 0,000179933935184157
$ 0,000179933935184157$ 0,000179933935184157
Текущая цена:
$ 0,0001916
$ 0,0001916$ 0,0001916

Токеномика ECOMI (OMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ECOMI (OMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OMI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OMI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OMI, изучите текущую цену OMI!

Как купить OMI

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История цены ECOMI (OMI)

Анализ истории цены OMI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.