Токеномика ECOMI (OMI) Откройте для себя ключевую информацию о ECOMI (OMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ECOMI (OMI) Токен OMI - это утилитарный токен, предназначенный для использования в приложении VeVe. Использование/удержание OMI предоставит держателям токенов и коллекционерам VeVe различные привилегии, награды и преимущества в экосистеме. Официальный сайт: https://ecomi.notion.site/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1UNE-EvjuMIaWJUfvF3qQiTe0OKLFAJXV/view Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xeD35af169aF46a02eE13b9d79Eb57d6D68C1749e Купить OMI сейчас!

Токеномика и анализ цен ECOMI (OMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ECOMI (OMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,99M $ 52,99M $ 52,99M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 276,56B $ 276,56B $ 276,56B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0009205 $ 0,0009205 $ 0,0009205 Исторический минимум: $ 0,000179933935184157 $ 0,000179933935184157 $ 0,000179933935184157 Текущая цена: $ 0,0001916 $ 0,0001916 $ 0,0001916 Узнайте больше о цене ECOMI (OMI)

Токеномика ECOMI (OMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ECOMI (OMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OMI, изучите текущую цену OMI!

Как купить OMI Заинтересованы в добавлении ECOMI (OMI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки OMI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить OMI на MEXC прямо сейчас!

История цены ECOMI (OMI) Анализ истории цены OMI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены OMI прямо сейчас!

Прогноз цены OMI Хотите узнать, куда может двигаться OMI? Наша страница прогноза цены OMI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена OMI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!