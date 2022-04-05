OMI

Токен OMI - это утилитарный токен, предназначенный для использования в приложении VeVe. Использование/удержание OMI предоставит держателям токенов и коллекционерам VeVe различные привилегии, награды и преимущества в экосистеме.

Название криптовалютыOMI

МестоNo.526

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение275,000,712,307.75726

Макс. предложение0

Общее предложение305,281,922,855.64703

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.00303461855707369,2022-04-05

Наименьшая цена0.000188653261943941,2025-05-03

Публичный блокчейнETH

ВведениеТокен OMI - это утилитарный токен, предназначенный для использования в приложении VeVe. Использование/удержание OMI предоставит держателям токенов и коллекционерам VeVe различные привилегии, награды и преимущества в экосистеме.

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