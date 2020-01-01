Токеномика OGPU (OGPU) Откройте для себя ключевую информацию о OGPU (OGPU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OGPU (OGPU) OpenGPU Network стремится создать по-настоящему децентрализованную физическую инфраструктурную сеть (DePIN) и экосистему на ее основе для эффективного распределения ресурсоемких вычислительных задач, таких как обучение и анализ ИИ, между участниками сети по всему миру. Официальный сайт: https://opengpu.network/ Whitepaper: https://opengpu.network/docs/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://ogpuscan.io/ Купить OGPU сейчас!

Токеномика и анализ цен OGPU (OGPU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OGPU (OGPU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,50M $ 3,50M $ 3,50M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 19,64M $ 19,64M $ 19,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,74M $ 3,74M $ 3,74M Исторический максимум: $ 0,378 $ 0,378 $ 0,378 Исторический минимум: $ 0,05277848051269474 $ 0,05277848051269474 $ 0,05277848051269474 Текущая цена: $ 0,178 $ 0,178 $ 0,178 Узнайте больше о цене OGPU (OGPU)

Токеномика OGPU (OGPU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OGPU (OGPU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OGPU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OGPU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OGPU, изучите текущую цену OGPU!

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