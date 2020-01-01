Токеномика Openfabric AI (OFN) Откройте для себя ключевую информацию о Openfabric AI (OFN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Openfabric AI (OFN) Openfabric AI - это децентрализованный протокол ИИ Layer 1 для создания и подключения приложений ИИ, в котором мы использовали силу блокчейна, передовую криптографию и новую инфраструктуру, чтобы создать новую основу для приложений ИИ. В нашей экосистеме каждый может быстро, легко, недорого и без лишних хлопот получить доступ к мощным ИИ. Официальный сайт: https://openfabric.ai/ Whitepaper: https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x8899ec96ed8c96b5c86c23c3f069c3def75b6d97 Купить OFN сейчас!

Токеномика и анализ цен Openfabric AI (OFN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Openfabric AI (OFN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,55M $ 4,55M $ 4,55M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 174,85M $ 174,85M $ 174,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,01M $ 13,01M $ 13,01M Исторический максимум: $ 0,9178 $ 0,9178 $ 0,9178 Исторический минимум: $ 0,02436592200355394 $ 0,02436592200355394 $ 0,02436592200355394 Текущая цена: $ 0,02602 $ 0,02602 $ 0,02602 Узнайте больше о цене Openfabric AI (OFN)

Токеномика Openfabric AI (OFN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Openfabric AI (OFN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OFN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OFN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OFN, изучите текущую цену OFN!

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