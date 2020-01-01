Токеномика Openfabric AI (OFN)

Токеномика Openfabric AI (OFN)

Откройте для себя ключевую информацию о Openfabric AI (OFN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Openfabric AI (OFN)

Openfabric AI - это децентрализованный протокол ИИ Layer 1 для создания и подключения приложений ИИ, в котором мы использовали силу блокчейна, передовую криптографию и новую инфраструктуру, чтобы создать новую основу для приложений ИИ. В нашей экосистеме каждый может быстро, легко, недорого и без лишних хлопот получить доступ к мощным ИИ.

Официальный сайт:
https://openfabric.ai/
Whitepaper:
https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x8899ec96ed8c96b5c86c23c3f069c3def75b6d97

Токеномика и анализ цен Openfabric AI (OFN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Openfabric AI (OFN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,55M
$ 4,55M$ 4,55M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 174,85M
$ 174,85M$ 174,85M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,01M
$ 13,01M$ 13,01M
Исторический максимум:
$ 0,9178
$ 0,9178$ 0,9178
Исторический минимум:
$ 0,02436592200355394
$ 0,02436592200355394$ 0,02436592200355394
Текущая цена:
$ 0,02602
$ 0,02602$ 0,02602

Токеномика Openfabric AI (OFN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Openfabric AI (OFN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OFN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OFN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OFN, изучите текущую цену OFN!

Как купить OFN

Заинтересованы в добавлении Openfabric AI (OFN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки OFN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Openfabric AI (OFN)

Анализ истории цены OFN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены OFN

Хотите узнать, куда может двигаться OFN? Наша страница прогноза цены OFN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.