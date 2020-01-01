Токеномика Omnity Network (OCT) Откройте для себя ключевую информацию о Omnity Network (OCT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Omnity Network (OCT) хаб активов экосистемы Bitcoin. Omnity – это полностью простой в использовании ончейн мост для держателей токенов Bitcoin. Официальный сайт: https://www.omnity.network/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/10RSrGfj2Z-LmVhuAXX0Jon-9P9CO6k5ZNfS2hrQB72I/edit?tab=t.0#heading=h.5qlvro4pcib6 Обозреватель блоков: https://explorer.omnity.network/ Купить OCT сейчас!

Токеномика и анализ цен Omnity Network (OCT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Omnity Network (OCT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,08M $ 7,08M $ 7,08M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,08M $ 7,08M $ 7,08M Исторический максимум: $ 6,991 $ 6,991 $ 6,991 Исторический минимум: $ 0,06929644960745636 $ 0,06929644960745636 $ 0,06929644960745636 Текущая цена: $ 0,07084 $ 0,07084 $ 0,07084 Узнайте больше о цене Omnity Network (OCT)

Токеномика Omnity Network (OCT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Omnity Network (OCT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OCT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OCT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OCT, изучите текущую цену OCT!

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