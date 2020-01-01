Токеномика Nodewaves (NWS) Откройте для себя ключевую информацию о Nodewaves (NWS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nodewaves (NWS) Узлы Nodewaves - это отдельные компьютеры, разбросанные по всему миру, которые поддерживают экосистему Nodewaves. Приобретая лицензию Node, вы можете загрузить и запустить ноду на своем персональном компьютере Mac или Windows, что откроет вам возможности для получения вознаграждений, эксклюзивных NFT и поможет развитию экосистемы Nodewaves. Официальный сайт: https://nodewaves.com/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x13646e0e2d768d31b75d1a1e375e3e17f18567f2 Купить NWS сейчас!

Токеномика и анализ цен Nodewaves (NWS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nodewaves (NWS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,61M $ 18,61M $ 18,61M Исторический максимум: $ 0,004719 $ 0,004719 $ 0,004719 Исторический минимум: $ 0,000289416887258501 $ 0,000289416887258501 $ 0,000289416887258501 Текущая цена: $ 0,001861 $ 0,001861 $ 0,001861 Узнайте больше о цене Nodewaves (NWS)

Токеномика Nodewaves (NWS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nodewaves (NWS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NWS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NWS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NWS, изучите текущую цену NWS!

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