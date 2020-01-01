Токеномика Nodewaves (NWS)

Токеномика Nodewaves (NWS)

Откройте для себя ключевую информацию о Nodewaves (NWS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Nodewaves (NWS)

Узлы Nodewaves - это отдельные компьютеры, разбросанные по всему миру, которые поддерживают экосистему Nodewaves. Приобретая лицензию Node, вы можете загрузить и запустить ноду на своем персональном компьютере Mac или Windows, что откроет вам возможности для получения вознаграждений, эксклюзивных NFT и поможет развитию экосистемы Nodewaves.

Официальный сайт:
https://nodewaves.com/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x13646e0e2d768d31b75d1a1e375e3e17f18567f2

Токеномика и анализ цен Nodewaves (NWS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nodewaves (NWS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 18,61M
$ 18,61M$ 18,61M
Исторический максимум:
$ 0,004719
$ 0,004719$ 0,004719
Исторический минимум:
$ 0,000289416887258501
$ 0,000289416887258501$ 0,000289416887258501
Текущая цена:
$ 0,001861
$ 0,001861$ 0,001861

Токеномика Nodewaves (NWS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nodewaves (NWS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NWS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NWS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NWS, изучите текущую цену NWS!

Как купить NWS

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История цены Nodewaves (NWS)

Анализ истории цены NWS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NWS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.