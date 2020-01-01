Токеномика nubcat (NUB) Откройте для себя ключевую информацию о nubcat (NUB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о nubcat (NUB) Глупый NUB, рисующий глупости и ведущий себя глупо. Официальный сайт: https://nubcat.xyz Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/GtDZKAqvMZMnti46ZewMiXCa4oXF4bZxwQPoKzXPFxZn Купить NUB сейчас!

Токеномика и анализ цен nubcat (NUB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене nubcat (NUB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,51M $ 6,51M $ 6,51M Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,85M $ 6,85M $ 6,85M Исторический максимум: $ 0,1295 $ 0,1295 $ 0,1295 Исторический минимум: $ 0,002447588309575388 $ 0,002447588309575388 $ 0,002447588309575388 Текущая цена: $ 0,00685 $ 0,00685 $ 0,00685 Узнайте больше о цене nubcat (NUB)

Токеномика nubcat (NUB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики nubcat (NUB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NUB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NUB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NUB, изучите текущую цену NUB!

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