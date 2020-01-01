Токеномика Neuron (NRN)

Токеномика Neuron (NRN)

Откройте для себя ключевую информацию о Neuron (NRN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Neuron (NRN)

Компания ArenaX Labs Inc. («ArenaX») разрабатывает платформу NRN Agents, которая обеспечивает интеграцию AI-агентов в инновационные игровые процессы как в виртуальных играх, так и в физических роботах. Технологический стек объединяет агрегацию данных, обучение моделей и возможности их интерпретации в областях подражающего и подкрепляющего обучения. Сочетая безграничную изменчивость игр с физическими ограничениями робототехники, AI-агенты, обученные в этих средах, не только осваивают игры, но и развивают способности к рассуждению, адаптации и решению реальных мировых задач. ArenaX позиционирует NRN Agents как идеальную тестовую площадку для решения задачи достижения AGI (искусственного общего интеллекта). Экосистема NRN Agents поддерживается токеном Neuron ($NRN).

Официальный сайт:
https://nrnagents.ai
Whitepaper:
https://whitepaper.nrnagents.ai/
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0xdadeca1167fe47499e53Eb50F261103630974905

Токеномика и анализ цен Neuron (NRN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neuron (NRN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 38,77M
$ 38,77M$ 38,77M
Исторический максимум:
$ 0,29968
$ 0,29968$ 0,29968
Исторический минимум:
$ 0,022358277431527393
$ 0,022358277431527393$ 0,022358277431527393
Текущая цена:
$ 0,03877
$ 0,03877$ 0,03877

Токеномика Neuron (NRN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Neuron (NRN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NRN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NRN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NRN, изучите текущую цену NRN!

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История цены Neuron (NRN)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.