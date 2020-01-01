Токеномика Neuron (NRN) Откройте для себя ключевую информацию о Neuron (NRN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Neuron (NRN) Компания ArenaX Labs Inc. («ArenaX») разрабатывает платформу NRN Agents, которая обеспечивает интеграцию AI-агентов в инновационные игровые процессы как в виртуальных играх, так и в физических роботах. Технологический стек объединяет агрегацию данных, обучение моделей и возможности их интерпретации в областях подражающего и подкрепляющего обучения. Сочетая безграничную изменчивость игр с физическими ограничениями робототехники, AI-агенты, обученные в этих средах, не только осваивают игры, но и развивают способности к рассуждению, адаптации и решению реальных мировых задач. ArenaX позиционирует NRN Agents как идеальную тестовую площадку для решения задачи достижения AGI (искусственного общего интеллекта). Экосистема NRN Agents поддерживается токеном Neuron ($NRN). Официальный сайт: https://nrnagents.ai Whitepaper: https://whitepaper.nrnagents.ai/ Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0xdadeca1167fe47499e53Eb50F261103630974905 Купить NRN сейчас!

Токеномика и анализ цен Neuron (NRN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neuron (NRN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,77M $ 38,77M $ 38,77M Исторический максимум: $ 0,29968 $ 0,29968 $ 0,29968 Исторический минимум: $ 0,022358277431527393 $ 0,022358277431527393 $ 0,022358277431527393 Текущая цена: $ 0,03877 $ 0,03877 $ 0,03877 Узнайте больше о цене Neuron (NRN)

Токеномика Neuron (NRN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Neuron (NRN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NRN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NRN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NRN, изучите текущую цену NRN!

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