Токеномика Neuron (NRN)
Информация о Neuron (NRN)
Компания ArenaX Labs Inc. («ArenaX») разрабатывает платформу NRN Agents, которая обеспечивает интеграцию AI-агентов в инновационные игровые процессы как в виртуальных играх, так и в физических роботах. Технологический стек объединяет агрегацию данных, обучение моделей и возможности их интерпретации в областях подражающего и подкрепляющего обучения. Сочетая безграничную изменчивость игр с физическими ограничениями робототехники, AI-агенты, обученные в этих средах, не только осваивают игры, но и развивают способности к рассуждению, адаптации и решению реальных мировых задач. ArenaX позиционирует NRN Agents как идеальную тестовую площадку для решения задачи достижения AGI (искусственного общего интеллекта). Экосистема NRN Agents поддерживается токеном Neuron ($NRN).
Токеномика и анализ цен Neuron (NRN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neuron (NRN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Neuron (NRN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Neuron (NRN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов NRN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов NRN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NRN, изучите текущую цену NRN!
Как купить NRN
Заинтересованы в добавлении Neuron (NRN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NRN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Neuron (NRN)
Анализ истории цены NRN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены NRN
Хотите узнать, куда может двигаться NRN? Наша страница прогноза цены NRN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить Neuron (NRN)
Сумма
1 NRN = 0,03877 USD