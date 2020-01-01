Токеномика NPC Solana (NPCS) Откройте для себя ключевую информацию о NPC Solana (NPCS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NPC Solana (NPCS) Non-Playable Coin Solana – один из самых популярных новых мемкоинов на рынке, поддерживаемый одним из самых узнаваемых мемов во всем мире – Wojak. Это монета, которая привносит свет в жизнь каждого любителя мемекоинов, благодаря тщательно продуманным и юмористическим мемам и анимациям. Официальный сайт: https://www.solananpc.com Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/5ToDNkiBAK6k697RRyngTburU7yZNFZFx7jzsD1Uc7pK Купить NPCS сейчас!

Токеномика и анализ цен NPC Solana (NPCS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NPC Solana (NPCS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,18M $ 5,18M $ 5,18M Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 969,71M $ 969,71M $ 969,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,34M $ 5,34M $ 5,34M Исторический максимум: $ 0,042 $ 0,042 $ 0,042 Исторический минимум: $ 0,002878438515619849 $ 0,002878438515619849 $ 0,002878438515619849 Текущая цена: $ 0,005338 $ 0,005338 $ 0,005338 Узнайте больше о цене NPC Solana (NPCS)

Токеномика NPC Solana (NPCS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NPC Solana (NPCS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NPCS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NPCS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NPCS, изучите текущую цену NPCS!

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