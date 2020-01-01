Токеномика NeuroWeb AI (NEURO) Откройте для себя ключевую информацию о NeuroWeb AI (NEURO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NeuroWeb AI (NEURO) NeuroWeb - это специализированный инновационный блокчейн-хаб L1 для децентрализованного графа знаний OriginTrail, защищенный Polkadot и управляемый сообществом NeuroWeb. Поддерживая экономику знаний с помощью утилитарного токена Neuro, он создан для подключения к экосистемам Ethereum и Polkadot благодаря совместимости с EVM и силе Substrate. Официальный сайт: https://neuroweb.ai/ Whitepaper: https://docs.neuroweb.ai/neuro-token Обозреватель блоков: https://neuroweb.subscan.io/ Купить NEURO сейчас!

Токеномика и анализ цен NeuroWeb AI (NEURO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NeuroWeb AI (NEURO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,05M $ 16,05M $ 16,05M Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0,01079394860652428 $ 0,01079394860652428 $ 0,01079394860652428 Текущая цена: $ 0,01605 $ 0,01605 $ 0,01605 Узнайте больше о цене NeuroWeb AI (NEURO)

Токеномика NeuroWeb AI (NEURO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NeuroWeb AI (NEURO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEURO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEURO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEURO, изучите текущую цену NEURO!

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