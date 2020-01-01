Токеномика Nigella Diamond Club (NDC) Откройте для себя ключевую информацию о Nigella Diamond Club (NDC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nigella Diamond Club (NDC) Nigella Diamond – это образовательная и сертификационная программа экосистемы Nigella Chain. Эта программа предлагает участникам возможность получить глубокие знания о блокчейне, NFT (Невзаимозаменяемые токены), криптовалютах и связанных с ними технологиях. Nigella Diamond – это комплексное образовательное путешествие, рассчитанное как на новичков, так и на опытных профессионалов. Официальный сайт: https://ndc.nigella.io Whitepaper: https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4 Купить NDC сейчас!

Токеномика и анализ цен Nigella Diamond Club (NDC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nigella Diamond Club (NDC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 421,78K $ 421,78K $ 421,78K Общее предложение: $ 88,00M $ 88,00M $ 88,00M Оборотное предложение: $ 7,36M $ 7,36M $ 7,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,05M $ 5,05M $ 5,05M Исторический максимум: $ 1,746 $ 1,746 $ 1,746 Исторический минимум: $ 0,00001097267523913 $ 0,00001097267523913 $ 0,00001097267523913 Текущая цена: $ 0,05733 $ 0,05733 $ 0,05733 Узнайте больше о цене Nigella Diamond Club (NDC)

Токеномика Nigella Diamond Club (NDC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nigella Diamond Club (NDC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NDC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NDC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NDC, изучите текущую цену NDC!

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