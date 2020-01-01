Токеномика Nigella Diamond Club (NDC)

Токеномика Nigella Diamond Club (NDC)

Откройте для себя ключевую информацию о Nigella Diamond Club (NDC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Nigella Diamond Club (NDC)

Nigella Diamond – это образовательная и сертификационная программа экосистемы Nigella Chain. Эта программа предлагает участникам возможность получить глубокие знания о блокчейне, NFT (Невзаимозаменяемые токены), криптовалютах и связанных с ними технологиях. Nigella Diamond – это комплексное образовательное путешествие, рассчитанное как на новичков, так и на опытных профессионалов.

Официальный сайт:
https://ndc.nigella.io
Whitepaper:
https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4

Токеномика и анализ цен Nigella Diamond Club (NDC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nigella Diamond Club (NDC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 421,78K
$ 421,78K$ 421,78K
Общее предложение:
$ 88,00M
$ 88,00M$ 88,00M
Оборотное предложение:
$ 7,36M
$ 7,36M$ 7,36M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,05M
$ 5,05M$ 5,05M
Исторический максимум:
$ 1,746
$ 1,746$ 1,746
Исторический минимум:
$ 0,00001097267523913
$ 0,00001097267523913$ 0,00001097267523913
Текущая цена:
$ 0,05733
$ 0,05733$ 0,05733

Токеномика Nigella Diamond Club (NDC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nigella Diamond Club (NDC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NDC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NDC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NDC, изучите текущую цену NDC!

Как купить NDC

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История цены Nigella Diamond Club (NDC)

Анализ истории цены NDC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NDC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.