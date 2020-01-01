Токеномика Mythos (MYTH) Откройте для себя ключевую информацию о Mythos (MYTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mythos (MYTH) Цель Mythos - демократизация игрового мира и предоставление игрокам и создателям возможности участвовать в цепочке создания стоимости. Он основан на поддержке многоцепочечных экосистем, единых рыночных площадок, децентрализованных финансовых систем, децентрализованных механизмов управления и многотоковых игровых экономик. Официальный сайт: http://mythos.foundation/ Обозреватель блоков: https://explorer.mythical.market/dashboard Купить MYTH сейчас!

Токеномика и анализ цен Mythos (MYTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mythos (MYTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 96,51M $ 96,51M $ 96,51M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 857,09M $ 857,09M $ 857,09M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,9286 $ 0,9286 $ 0,9286 Исторический минимум: $ 0,10057797461540982 $ 0,10057797461540982 $ 0,10057797461540982 Текущая цена: $ 0,1126 $ 0,1126 $ 0,1126 Узнайте больше о цене Mythos (MYTH)

Токеномика Mythos (MYTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mythos (MYTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MYTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MYTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MYTH, изучите текущую цену MYTH!

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