Токеномика и анализ цен MTP (MTP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MTP (MTP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 449,33K Общее предложение: $ 1,00B Оборотное предложение: $ 880,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 510,60K Исторический максимум: $ 0,0648 Исторический минимум: $ 0,000393070802872651 Текущая цена: $ 0,0005106

Информация о MTP (MTP) Multiple Network – это Web3-решение для приватного ускорения ИИ, которое обеспечивает защиту конфиденциальности и услуги ускоренной передачи данных на основе технологий P2P и SD-WAN. Объединяя пропускную способность распределенных нодов, оно предоставляет анонимную связь и услуги зашифрованной передачи данных. Multiple Network – это Web3-решение для приватного ускорения ИИ, которое обеспечивает защиту конфиденциальности и услуги ускоренной передачи данных на основе технологий P2P и SD-WAN. Объединяя пропускную способность распределенных нодов, оно предоставляет анонимную связь и услуги зашифрованной передачи данных. Официальный сайт: https://multiple.cc/ Whitepaper: https://multiple-network.gitbook.io/multiple-network Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x83330d159c9a4b09e6717feefef7a634b70d216a

Токеномика MTP (MTP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MTP (MTP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MTP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MTP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTP, изучите текущую цену MTP!

История цены MTP (MTP) Анализ истории цены MTP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены MTP Хотите узнать, куда может двигаться MTP? Наша страница прогноза цены MTP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

