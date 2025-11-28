Токеномика MTP (MTP)

Токеномика MTP (MTP)

Откройте для себя ключевую информацию о MTP (MTP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:42:36 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен MTP (MTP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MTP (MTP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 449,33K
$ 449,33K$ 449,33K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 880,00M
$ 880,00M$ 880,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 510,60K
$ 510,60K$ 510,60K
Исторический максимум:
$ 0,0648
$ 0,0648$ 0,0648
Исторический минимум:
$ 0,000393070802872651
$ 0,000393070802872651$ 0,000393070802872651
Текущая цена:
$ 0,0005106
$ 0,0005106$ 0,0005106

Информация о MTP (MTP)

Multiple Network – это Web3-решение для приватного ускорения ИИ, которое обеспечивает защиту конфиденциальности и услуги ускоренной передачи данных на основе технологий P2P и SD-WAN. Объединяя пропускную способность распределенных нодов, оно предоставляет анонимную связь и услуги зашифрованной передачи данных.

Официальный сайт:
https://multiple.cc/
Whitepaper:
https://multiple-network.gitbook.io/multiple-network
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x83330d159c9a4b09e6717feefef7a634b70d216a

Токеномика MTP (MTP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MTP (MTP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MTP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MTP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTP, изучите текущую цену MTP!

Как купить MTP

Заинтересованы в добавлении MTP (MTP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MTP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены MTP (MTP)

Анализ истории цены MTP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MTP

Хотите узнать, куда может двигаться MTP? Наша страница прогноза цены MTP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»