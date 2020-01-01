Токеномика MongCoin (MONG)

Токеномика MongCoin (MONG)

Откройте для себя ключевую информацию о MongCoin (MONG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MongCoin (MONG)

MongMob родился из бессвязного бреда одного американского конгрессмена. Mongs бессмертны, они пережили и ковры, и медвежьи рынки. Они ценят дружбу, дегенеративную культуру мемов и хорошие вибрации. Если вы разделяете эти ценности, возьмите немного $MONG и добро пожаловать в толпу.

Официальный сайт:
https://mong.life
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c

Токеномика и анализ цен MongCoin (MONG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MongCoin (MONG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,49M
$ 1,49M$ 1,49M
Общее предложение:
$ 690,00T
$ 690,00T$ 690,00T
Оборотное предложение:
$ 581,20T
$ 581,20T$ 581,20T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,77M
$ 1,77M$ 1,77M
Исторический максимум:
$ 0,000000379982
$ 0,000000379982$ 0,000000379982
Исторический минимум:
$ 0,000000000014558853
$ 0,000000000014558853$ 0,000000000014558853
Текущая цена:
$ 0,00000000257
$ 0,00000000257$ 0,00000000257

Токеномика MongCoin (MONG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MongCoin (MONG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MONG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MONG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONG, изучите текущую цену MONG!

Как купить MONG

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История цены MongCoin (MONG)

Анализ истории цены MONG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.