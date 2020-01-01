Токеномика MongCoin (MONG) Откройте для себя ключевую информацию о MongCoin (MONG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MongCoin (MONG) MongMob родился из бессвязного бреда одного американского конгрессмена. Mongs бессмертны, они пережили и ковры, и медвежьи рынки. Они ценят дружбу, дегенеративную культуру мемов и хорошие вибрации. Если вы разделяете эти ценности, возьмите немного $MONG и добро пожаловать в толпу. Официальный сайт: https://mong.life Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c Купить MONG сейчас!

Токеномика и анализ цен MongCoin (MONG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MongCoin (MONG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,49M $ 1,49M $ 1,49M Общее предложение: $ 690,00T $ 690,00T $ 690,00T Оборотное предложение: $ 581,20T $ 581,20T $ 581,20T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,77M $ 1,77M $ 1,77M Исторический максимум: $ 0,000000379982 $ 0,000000379982 $ 0,000000379982 Исторический минимум: $ 0,000000000014558853 $ 0,000000000014558853 $ 0,000000000014558853 Текущая цена: $ 0,00000000257 $ 0,00000000257 $ 0,00000000257 Узнайте больше о цене MongCoin (MONG)

Токеномика MongCoin (MONG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MongCoin (MONG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MONG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MONG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONG, изучите текущую цену MONG!

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