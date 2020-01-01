Токеномика Mey Network (MEY) Откройте для себя ключевую информацию о Mey Network (MEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mey Network (MEY) Mey Network – это инновационная экосистема на базе MeyFi и Meychain, обеспечивающая безопасную, масштабируемую и эффективную токенизацию активов и децентрализованное финансирование. Mey Network – это глобальная токенизированная платформа для инвестиций в недвижимость, призванная революционизировать инвестиции, управление и сделки с недвижимостью. Официальный сайт: https://www.mey.network/ Whitepaper: https://docs.mey.network/mey-network Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789 Купить MEY сейчас!

Токеномика и анализ цен Mey Network (MEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mey Network (MEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 2,30B $ 2,30B $ 2,30B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 61,02M $ 61,02M $ 61,02M Исторический максимум: $ 0,06421 $ 0,06421 $ 0,06421 Исторический минимум: $ 0,02039484590784851 $ 0,02039484590784851 $ 0,02039484590784851 Текущая цена: $ 0,02653 $ 0,02653 $ 0,02653 Узнайте больше о цене Mey Network (MEY)

Токеномика Mey Network (MEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mey Network (MEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEY, изучите текущую цену MEY!

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