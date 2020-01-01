Токеномика Mey Network (MEY)

Токеномика Mey Network (MEY)

Откройте для себя ключевую информацию о Mey Network (MEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mey Network (MEY)

Mey Network – это инновационная экосистема на базе MeyFi и Meychain, обеспечивающая безопасную, масштабируемую и эффективную токенизацию активов и децентрализованное финансирование. Mey Network – это глобальная токенизированная платформа для инвестиций в недвижимость, призванная революционизировать инвестиции, управление и сделки с недвижимостью.

Официальный сайт:
https://www.mey.network/
Whitepaper:
https://docs.mey.network/mey-network
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789

Токеномика и анализ цен Mey Network (MEY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mey Network (MEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 2,30B
$ 2,30B$ 2,30B
Оборотное предложение:
--
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 61,02M
$ 61,02M$ 61,02M
Исторический максимум:
$ 0,06421
$ 0,06421$ 0,06421
Исторический минимум:
$ 0,02039484590784851
$ 0,02039484590784851$ 0,02039484590784851
Текущая цена:
$ 0,02653
$ 0,02653$ 0,02653

Токеномика Mey Network (MEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mey Network (MEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MEY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MEY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEY, изучите текущую цену MEY!

Как купить MEY

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История цены Mey Network (MEY)

Анализ истории цены MEY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MEY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.