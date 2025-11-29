Токеномика MENTO (MENTO)

Откройте для себя ключевую информацию о MENTO (MENTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:37:36 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен MENTO (MENTO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MENTO (MENTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
Общее предложение:
Оборотное предложение:
FDV (полностью разводненная стоимость):
Исторический максимум:
Исторический минимум:
Текущая цена:
Информация о MENTO (MENTO)

Mento – это децентрализованный мультивалютный протокол стабильных активов, созданный для выпуска и обмена стейблкоинами без участия централизованных посредников. В его основе – набор аудированных смарт-контрактов, разработанных с прицелом на прозрачность, децентрализацию и эффективное использование капитала. Это позволяет Mento функционировать как самая надежная ончейн-инфраструктура для валютного обмена (FX).

Официальный сайт:
https://www.mento.org/
Whitepaper:
https://github.com/mento-protocol/whitepaper/blob/main/Mento_Whitepaper.pdf

Токеномика MENTO (MENTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MENTO (MENTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MENTO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MENTO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MENTO, изучите текущую цену MENTO!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

