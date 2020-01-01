Токеномика Meme AI (MEMEAI) Откройте для себя ключевую информацию о Meme AI (MEMEAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Meme AI (MEMEAI) Чтобы раскрыть свой MEM-креатив, поднимите свои мемы на новый уровень: "Изучите MEME AI, вдохновленный недавним твитом Илона Маска, в котором он признал влияние мемов. Наша платформа предлагает генератор мемов AI и рынок NFT, позволяя пользователям развлекаться и делать мемы максимально полезными". MEME AI COIN - это не просто генератор мемов, это уникальное пересечение технологии и комедии, где алгоритмы учатся и играют с человеческими причудами. Погрузитесь в мир, где искусственный интеллект не просто учится у людей, он смеется вместе с нами! Официальный сайт: https://memeaicoin.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x695d38eb4e57e0f137e36df7c1f0f2635981246b Купить MEMEAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Meme AI (MEMEAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meme AI (MEMEAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 129,96K $ 129,96K $ 129,96K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 728,04M $ 728,04M $ 728,04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 178,50K $ 178,50K $ 178,50K Исторический максимум: $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 Исторический минимум: $ 0,000007916971873719 $ 0,000007916971873719 $ 0,000007916971873719 Текущая цена: $ 0,0001785 $ 0,0001785 $ 0,0001785 Узнайте больше о цене Meme AI (MEMEAI)

Токеномика Meme AI (MEMEAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Meme AI (MEMEAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEMEAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEMEAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEMEAI, изучите текущую цену MEMEAI!

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