Токеномика Meme AI (MEMEAI)

Токеномика Meme AI (MEMEAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Meme AI (MEMEAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Meme AI (MEMEAI)

Чтобы раскрыть свой MEM-креатив, поднимите свои мемы на новый уровень: "Изучите MEME AI, вдохновленный недавним твитом Илона Маска, в котором он признал влияние мемов. Наша платформа предлагает генератор мемов AI и рынок NFT, позволяя пользователям развлекаться и делать мемы максимально полезными". MEME AI COIN - это не просто генератор мемов, это уникальное пересечение технологии и комедии, где алгоритмы учатся и играют с человеческими причудами. Погрузитесь в мир, где искусственный интеллект не просто учится у людей, он смеется вместе с нами!

Официальный сайт:
https://memeaicoin.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x695d38eb4e57e0f137e36df7c1f0f2635981246b

Токеномика и анализ цен Meme AI (MEMEAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meme AI (MEMEAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 129,96K
$ 129,96K$ 129,96K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 728,04M
$ 728,04M$ 728,04M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 178,50K
$ 178,50K$ 178,50K
Исторический максимум:
$ 0,04
$ 0,04$ 0,04
Исторический минимум:
$ 0,000007916971873719
$ 0,000007916971873719$ 0,000007916971873719
Текущая цена:
$ 0,0001785
$ 0,0001785$ 0,0001785

Токеномика Meme AI (MEMEAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Meme AI (MEMEAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MEMEAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MEMEAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEMEAI, изучите текущую цену MEMEAI!

Как купить MEMEAI

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История цены Meme AI (MEMEAI)

Анализ истории цены MEMEAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.