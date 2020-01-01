Токеномика McDull (MCDULL) Откройте для себя ключевую информацию о McDull (MCDULL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о McDull (MCDULL) McDull – мемкоин, вдохновленный популярным гонконгским поросенком из мультфильма, созданного карикатуристкой Alice Mak и писателем Brian Tse. Он известен своей невинностью и правдоподобными, юмористическими приключениями. Несмотря на многочисленные недостатки, McDull воплощает в себе упорство и довольство, что делает его любимой фигурой, которая находит отклик у зрителей благодаря своим душевным и комедийным чертам. Официальный сайт: https://mcdull.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Buoj8HCZMnLRwzDmjzaswhkVhLZD58PG4pZ7rnYp6pCr Купить MCDULL сейчас!

Токеномика и анализ цен McDull (MCDULL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене McDull (MCDULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,80M $ 22,80M $ 22,80M Общее предложение: $ 8,89T $ 8,89T $ 8,89T Оборотное предложение: $ 7,56T $ 7,56T $ 7,56T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,83M $ 26,83M $ 26,83M Исторический максимум: $ 0,000010458 $ 0,000010458 $ 0,000010458 Исторический минимум: $ 0,000002415529445112 $ 0,000002415529445112 $ 0,000002415529445112 Текущая цена: $ 0,000003018 $ 0,000003018 $ 0,000003018 Узнайте больше о цене McDull (MCDULL)

Токеномика McDull (MCDULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики McDull (MCDULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MCDULL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MCDULL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCDULL, изучите текущую цену MCDULL!

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