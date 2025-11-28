Что такое MBOOM

Токеномика и анализ цен MBOOM (MBOOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MBOOM (MBOOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,33M $ 3,33M $ 3,33M Исторический максимум: $ 0,245 $ 0,245 $ 0,245 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0033269 $ 0,0033269 $ 0,0033269 Узнайте больше о цене MBOOM (MBOOM) Купить MBOOM сейчас!

Информация о MBOOM (MBOOM) Создавая сеть жизненного цикла данных MelosBoom (MDLN) и систему DeIOE + AI PIN, MelosBoom стремится обеспечить автономное управление, обмен данными и создание ценности между устройствами, превращая каждое IoT-устройство в часть децентрализованной сети для построения по-настоящему взаимосвязанного мира с использованием протокола DeIOE (Decentralized Internet of Everything). Официальный сайт: https://melosboom.ai/ Whitepaper: https://docsend.com/view/5fguaxa7jcmvajvj Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x7ac2b2378608b090f9d54742b9b2391876fc01f4

Токеномика MBOOM (MBOOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MBOOM (MBOOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MBOOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MBOOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBOOM, изучите текущую цену MBOOM!

Как купить MBOOM Заинтересованы в добавлении MBOOM (MBOOM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MBOOM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить MBOOM на MEXC прямо сейчас! История цены MBOOM (MBOOM) Анализ истории цены MBOOM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены MBOOM прямо сейчас! Прогноз цены MBOOM Хотите узнать, куда может двигаться MBOOM? Наша страница прогноза цены MBOOM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MBOOM прямо сейчас!

