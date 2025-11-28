Токеномика MBOOM (MBOOM)

Токеномика MBOOM (MBOOM)

Откройте для себя ключевую информацию о MBOOM (MBOOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:41:19 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен MBOOM (MBOOM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MBOOM (MBOOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,33M
$ 3,33M$ 3,33M
Исторический максимум:
$ 0,245
$ 0,245$ 0,245
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,0033269
$ 0,0033269$ 0,0033269

Информация о MBOOM (MBOOM)

Создавая сеть жизненного цикла данных MelosBoom (MDLN) и систему DeIOE + AI PIN, MelosBoom стремится обеспечить автономное управление, обмен данными и создание ценности между устройствами, превращая каждое IoT-устройство в часть децентрализованной сети для построения по-настоящему взаимосвязанного мира с использованием протокола DeIOE (Decentralized Internet of Everything).

Официальный сайт:
https://melosboom.ai/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/5fguaxa7jcmvajvj
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x7ac2b2378608b090f9d54742b9b2391876fc01f4

Токеномика MBOOM (MBOOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MBOOM (MBOOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MBOOM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MBOOM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBOOM, изучите текущую цену MBOOM!

Как купить MBOOM

Заинтересованы в добавлении MBOOM (MBOOM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MBOOM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены MBOOM (MBOOM)

Анализ истории цены MBOOM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MBOOM

Хотите узнать, куда может двигаться MBOOM? Наша страница прогноза цены MBOOM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»