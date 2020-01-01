Токеномика Mind-AI (MA)

Токеномика Mind-AI (MA)

Откройте для себя ключевую информацию о Mind-AI (MA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mind-AI (MA)

Первый уровень для анализа рынка, предлагающий элитные сведения, призванные дать пользователям и инвесторам конкурентное преимущество на быстро меняющихся криптовалютных рынках.

Официальный сайт:
https://www.mind-ai.io/
Whitepaper:
https://docs.mind-ai.io/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xb5ab5cf2e2c686ae43f01f23859f3a55a8629c1c

Токеномика и анализ цен Mind-AI (MA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mind-AI (MA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 311,68K
$ 311,68K$ 311,68K
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 254,43M
$ 254,43M$ 254,43M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 612,50K
$ 612,50K$ 612,50K
Исторический максимум:
$ 0,03401
$ 0,03401$ 0,03401
Исторический минимум:
$ 0,001120423962405638
$ 0,001120423962405638$ 0,001120423962405638
Текущая цена:
$ 0,001225
$ 0,001225$ 0,001225

Токеномика Mind-AI (MA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mind-AI (MA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MA, изучите текущую цену MA!

Как купить MA

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История цены Mind-AI (MA)

Анализ истории цены MA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.