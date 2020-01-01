Токеномика Mind-AI (MA) Откройте для себя ключевую информацию о Mind-AI (MA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mind-AI (MA) Первый уровень для анализа рынка, предлагающий элитные сведения, призванные дать пользователям и инвесторам конкурентное преимущество на быстро меняющихся криптовалютных рынках. Официальный сайт: https://www.mind-ai.io/ Whitepaper: https://docs.mind-ai.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xb5ab5cf2e2c686ae43f01f23859f3a55a8629c1c Купить MA сейчас!

Токеномика и анализ цен Mind-AI (MA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mind-AI (MA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 311,68K $ 311,68K $ 311,68K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 254,43M $ 254,43M $ 254,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 612,50K $ 612,50K $ 612,50K Исторический максимум: $ 0,03401 $ 0,03401 $ 0,03401 Исторический минимум: $ 0,001120423962405638 $ 0,001120423962405638 $ 0,001120423962405638 Текущая цена: $ 0,001225 $ 0,001225 $ 0,001225 Узнайте больше о цене Mind-AI (MA)

Токеномика Mind-AI (MA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mind-AI (MA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MA, изучите текущую цену MA!

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