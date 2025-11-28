Что такое LUCI

Токеномика Lucidai (LUCI) Откройте для себя ключевую информацию о Lucidai (LUCI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Lucidai (LUCI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lucidai (LUCI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,00K $ 40,00K $ 40,00K Исторический максимум: $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000004 $ 0,000004 $ 0,000004 Узнайте больше о цене Lucidai (LUCI) Купить LUCI сейчас!

Информация о Lucidai (LUCI) Lucidai была создана для того, чтобы соединить человеческие эмоции с децентрализованными технологиями. Интерпретируя самые сокровенные проявления подсознания – сны – и связывая их с тщательно отобранными криптовозможностями, Lucidai предлагает новый, эмоциональный вход в мир Web3. Lucidai была создана для того, чтобы соединить человеческие эмоции с децентрализованными технологиями. Интерпретируя самые сокровенные проявления подсознания – сны – и связывая их с тщательно отобранными криптовозможностями, Lucidai предлагает новый, эмоциональный вход в мир Web3. Официальный сайт: https://www.dream-lucidai.xyz/ Whitepaper: https://dream-lucidai.gitbook.io/dream-lucidai-docs Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AC5aUS2taTceaRZg2wDWcvgW6J1sn3SgiebiTua9DGm5

Токеномика Lucidai (LUCI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lucidai (LUCI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUCI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUCI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUCI, изучите текущую цену LUCI!

Как купить LUCI Заинтересованы в добавлении Lucidai (LUCI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LUCI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LUCI на MEXC прямо сейчас! История цены Lucidai (LUCI) Анализ истории цены LUCI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LUCI прямо сейчас! Прогноз цены LUCI Хотите узнать, куда может двигаться LUCI? Наша страница прогноза цены LUCI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LUCI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!