Токеномика LoopNetwork (LOOP)

Токеномика LoopNetwork (LOOP)

Откройте для себя ключевую информацию о LoopNetwork (LOOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о LoopNetwork (LOOP)

Loopnetwork - это структура цифровой валюты, которая поддерживает интеллектуальные контракты без адаптивности и препятствий безопасности предыдущих платформ, таких как Ethereum. Проект позволяет сторонам делать контракты, использующие код для указания поведения виртуальной машины (VM), которая выполняет емкость соглашения. Loopnetwork старается решать проблемы адаптивности и простоты использования, не ставя под угрозу децентрализацию и использовать существующее сообщество разработчиков и экосистемы.

Официальный сайт:
https://www.getloop.network/
Whitepaper:
https://loopnetwork.gitbook.io/home/whitepaper-2.0
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xcE186ad6430E2Fe494a22C9eDbD4c68794a28B35

Токеномика и анализ цен LoopNetwork (LOOP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LoopNetwork (LOOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,43M
$ 2,43M$ 2,43M
Исторический максимум:
$ 0,2854
$ 0,2854$ 0,2854
Исторический минимум:
$ 0,002182757752333215
$ 0,002182757752333215$ 0,002182757752333215
Текущая цена:
$ 0,01213
$ 0,01213$ 0,01213

Токеномика LoopNetwork (LOOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LoopNetwork (LOOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LOOP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LOOP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOOP, изучите текущую цену LOOP!

Как купить LOOP

Заинтересованы в добавлении LoopNetwork (LOOP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LOOP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены LoopNetwork (LOOP)

Анализ истории цены LOOP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LOOP

Хотите узнать, куда может двигаться LOOP? Наша страница прогноза цены LOOP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.