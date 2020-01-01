Токеномика LoopNetwork (LOOP) Откройте для себя ключевую информацию о LoopNetwork (LOOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LoopNetwork (LOOP) Loopnetwork - это структура цифровой валюты, которая поддерживает интеллектуальные контракты без адаптивности и препятствий безопасности предыдущих платформ, таких как Ethereum. Проект позволяет сторонам делать контракты, использующие код для указания поведения виртуальной машины (VM), которая выполняет емкость соглашения. Loopnetwork старается решать проблемы адаптивности и простоты использования, не ставя под угрозу децентрализацию и использовать существующее сообщество разработчиков и экосистемы. Официальный сайт: https://www.getloop.network/ Whitepaper: https://loopnetwork.gitbook.io/home/whitepaper-2.0 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xcE186ad6430E2Fe494a22C9eDbD4c68794a28B35 Купить LOOP сейчас!

Токеномика и анализ цен LoopNetwork (LOOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LoopNetwork (LOOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,43M $ 2,43M $ 2,43M Исторический максимум: $ 0,2854 $ 0,2854 $ 0,2854 Исторический минимум: $ 0,002182757752333215 $ 0,002182757752333215 $ 0,002182757752333215 Текущая цена: $ 0,01213 $ 0,01213 $ 0,01213 Узнайте больше о цене LoopNetwork (LOOP)

Токеномика LoopNetwork (LOOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LoopNetwork (LOOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOOP, изучите текущую цену LOOP!

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