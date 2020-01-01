Токеномика Lofi (LOFI) Откройте для себя ключевую информацию о Lofi (LOFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lofi (LOFI) Застывший во времени. Пробужденный для будущего. Lofi была заперт на тысячелетия, заключенный в лед глубоко в Гималаях. С потеплением на Земле и ростом глобальной напряженности Lofi был освобожден, но обнаружил мир, охваченный племенной рознью и хаосом. Но Lofi не собирается зацикливаться на прошлом. Он намерен стать хозяином своего будущего. Открыв для себя блокчейн Sui, он нашел свое предназначение: объединить новую семью Йети – созидателей, единомышленников и мечтателей, готовых бросить вызов статус-кво и построить лучшее финансовое будущее. Официальный сайт: https://lofitheyeti.com/ Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/coin/0xf22da9a24ad027cccb5f2d496cbe91de953d363513db08a3a734d361c7c17503::LOFI::LOFI Купить LOFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Lofi (LOFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lofi (LOFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,27M $ 30,27M $ 30,27M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,27M $ 30,27M $ 30,27M Исторический максимум: $ 0,2686 $ 0,2686 $ 0,2686 Исторический минимум: $ 0,005561293479436875 $ 0,005561293479436875 $ 0,005561293479436875 Текущая цена: $ 0,03027 $ 0,03027 $ 0,03027 Узнайте больше о цене Lofi (LOFI)

Токеномика Lofi (LOFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lofi (LOFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOFI, изучите текущую цену LOFI!

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