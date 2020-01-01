Токеномика Lofi (LOFI)

Токеномика Lofi (LOFI)

Откройте для себя ключевую информацию о Lofi (LOFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Lofi (LOFI)

Застывший во времени. Пробужденный для будущего. Lofi была заперт на тысячелетия, заключенный в лед глубоко в Гималаях. С потеплением на Земле и ростом глобальной напряженности Lofi был освобожден, но обнаружил мир, охваченный племенной рознью и хаосом. Но Lofi не собирается зацикливаться на прошлом. Он намерен стать хозяином своего будущего. Открыв для себя блокчейн Sui, он нашел свое предназначение: объединить новую семью Йети – созидателей, единомышленников и мечтателей, готовых бросить вызов статус-кво и построить лучшее финансовое будущее.

Официальный сайт:
https://lofitheyeti.com/
Обозреватель блоков:
https://suiscan.xyz/coin/0xf22da9a24ad027cccb5f2d496cbe91de953d363513db08a3a734d361c7c17503::LOFI::LOFI

Токеномика и анализ цен Lofi (LOFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lofi (LOFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 30,27M
$ 30,27M$ 30,27M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 30,27M
$ 30,27M$ 30,27M
Исторический максимум:
$ 0,2686
$ 0,2686$ 0,2686
Исторический минимум:
$ 0,005561293479436875
$ 0,005561293479436875$ 0,005561293479436875
Текущая цена:
$ 0,03027
$ 0,03027$ 0,03027

Токеномика Lofi (LOFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lofi (LOFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LOFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LOFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOFI, изучите текущую цену LOFI!

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История цены Lofi (LOFI)

Анализ истории цены LOFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.