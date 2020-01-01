Токеномика Houdini Swap (LOCK) Откройте для себя ключевую информацию о Houdini Swap (LOCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Houdini Swap (LOCK) Кроссчейн агрегатор ликвидности с уникальным набором функций конфиденциальности. Официальный сайт: https://houdiniswap.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/App2Sp9pgmQG7yD6uVaygULxALf4TpfALgnhHEkJimih Купить LOCK сейчас!

Токеномика и анализ цен Houdini Swap (LOCK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Houdini Swap (LOCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,68M $ 11,68M $ 11,68M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 92,74M $ 92,74M $ 92,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,60M $ 12,60M $ 12,60M Исторический максимум: $ 1,32 $ 1,32 $ 1,32 Исторический минимум: $ 0,04071961931670599 $ 0,04071961931670599 $ 0,04071961931670599 Текущая цена: $ 0,126 $ 0,126 $ 0,126 Узнайте больше о цене Houdini Swap (LOCK)

Токеномика Houdini Swap (LOCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Houdini Swap (LOCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOCK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOCK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOCK, изучите текущую цену LOCK!

Как купить LOCK Заинтересованы в добавлении Houdini Swap (LOCK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LOCK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LOCK на MEXC прямо сейчас!

История цены Houdini Swap (LOCK) Анализ истории цены LOCK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LOCK прямо сейчас!

Прогноз цены LOCK Хотите узнать, куда может двигаться LOCK? Наша страница прогноза цены LOCK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LOCK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!