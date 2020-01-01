Токеномика Houdini Swap (LOCK)

Токеномика Houdini Swap (LOCK)

Откройте для себя ключевую информацию о Houdini Swap (LOCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Houdini Swap (LOCK)

Кроссчейн агрегатор ликвидности с уникальным набором функций конфиденциальности.

Официальный сайт:
https://houdiniswap.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/App2Sp9pgmQG7yD6uVaygULxALf4TpfALgnhHEkJimih

Токеномика и анализ цен Houdini Swap (LOCK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Houdini Swap (LOCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,68M
$ 11,68M$ 11,68M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 92,74M
$ 92,74M$ 92,74M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,60M
$ 12,60M$ 12,60M
Исторический максимум:
$ 1,32
$ 1,32$ 1,32
Исторический минимум:
$ 0,04071961931670599
$ 0,04071961931670599$ 0,04071961931670599
Текущая цена:
$ 0,126
$ 0,126$ 0,126

Токеномика Houdini Swap (LOCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Houdini Swap (LOCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LOCK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LOCK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOCK, изучите текущую цену LOCK!

Как купить LOCK

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История цены Houdini Swap (LOCK)

Анализ истории цены LOCK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LOCK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.