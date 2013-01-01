Токеномика Luckycoin (LKY) Откройте для себя ключевую информацию о Luckycoin (LKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Luckycoin (LKY) Luckycoin, блокчейн, созданный Doge с помощью форка в 2013 году, возвращается после 11 лет бездействия! Самый продолжительный мемкоин-блокчейн продолжает жить в 2024 году! Официальный сайт: http://luckycoinfoundation.org Whitepaper: https://linktr.ee/luckycoinLKY Обозреватель блоков: https://luckyscan.org/ Купить LKY сейчас!

Токеномика и анализ цен Luckycoin (LKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Luckycoin (LKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,28M $ 3,28M $ 3,28M Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 12,07M $ 12,07M $ 12,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,44M $ 5,44M $ 5,44M Исторический максимум: $ 17,615 $ 17,615 $ 17,615 Исторический минимум: $ 0,1451754168803282 $ 0,1451754168803282 $ 0,1451754168803282 Текущая цена: $ 0,272 $ 0,272 $ 0,272 Узнайте больше о цене Luckycoin (LKY)

Токеномика Luckycoin (LKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Luckycoin (LKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LKY, изучите текущую цену LKY!

Как купить LKY Заинтересованы в добавлении Luckycoin (LKY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LKY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LKY на MEXC прямо сейчас!

История цены Luckycoin (LKY) Анализ истории цены LKY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LKY прямо сейчас!

Прогноз цены LKY Хотите узнать, куда может двигаться LKY? Наша страница прогноза цены LKY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LKY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!