Токеномика Luckycoin (LKY)

Токеномика Luckycoin (LKY)

Откройте для себя ключевую информацию о Luckycoin (LKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Luckycoin (LKY)

Luckycoin, блокчейн, созданный Doge с помощью форка в 2013 году, возвращается после 11 лет бездействия! Самый продолжительный мемкоин-блокчейн продолжает жить в 2024 году!

Официальный сайт:
http://luckycoinfoundation.org
Whitepaper:
https://linktr.ee/luckycoinLKY
Обозреватель блоков:
https://luckyscan.org/

Токеномика и анализ цен Luckycoin (LKY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Luckycoin (LKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,28M
$ 3,28M$ 3,28M
Общее предложение:
$ 20,00M
$ 20,00M$ 20,00M
Оборотное предложение:
$ 12,07M
$ 12,07M$ 12,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,44M
$ 5,44M$ 5,44M
Исторический максимум:
$ 17,615
$ 17,615$ 17,615
Исторический минимум:
$ 0,1451754168803282
$ 0,1451754168803282$ 0,1451754168803282
Текущая цена:
$ 0,272
$ 0,272$ 0,272

Токеномика Luckycoin (LKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Luckycoin (LKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LKY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LKY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LKY, изучите текущую цену LKY!

Как купить LKY

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История цены Luckycoin (LKY)

Анализ истории цены LKY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LKY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.