Токеномика LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)

Токеномика LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)

Откройте для себя ключевую информацию о LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)

Liquidium - это ведущий протокол некастодиального кредитования в сети Bitcoin, позволяющий пользователям брать и давать взаймы BTC под свои Биткоин-активы (ординалы, руны и многое другое).

Официальный сайт:
https://liquidium.org
Whitepaper:
https://tokenomics.liquidium.fi
Обозреватель блоков:
https://ordiscan.com/rune/LIQUIDIUMTOKEN

Токеномика и анализ цен LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,38M
$ 4,38M$ 4,38M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 21,83M
$ 21,83M$ 21,83M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 20,08M
$ 20,08M$ 20,08M
Исторический максимум:
$ 0,496
$ 0,496$ 0,496
Исторический минимум:
$ 0,000702832055826553
$ 0,000702832055826553$ 0,000702832055826553
Текущая цена:
$ 0,2008
$ 0,2008$ 0,2008

Токеномика LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LIQUIDIUM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LIQUIDIUM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIQUIDIUM, изучите текущую цену LIQUIDIUM!

Как купить LIQUIDIUM

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История цены LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)

Анализ истории цены LIQUIDIUM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LIQUIDIUM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.