Токеномика LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Откройте для себя ключевую информацию о LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Liquidium - это ведущий протокол некастодиального кредитования в сети Bitcoin, позволяющий пользователям брать и давать взаймы BTC под свои Биткоин-активы (ординалы, руны и многое другое). Официальный сайт: https://liquidium.org Whitepaper: https://tokenomics.liquidium.fi Обозреватель блоков: https://ordiscan.com/rune/LIQUIDIUMTOKEN Купить LIQUIDIUM сейчас!

Токеномика и анализ цен LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,38M $ 4,38M $ 4,38M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 21,83M $ 21,83M $ 21,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,08M $ 20,08M $ 20,08M Исторический максимум: $ 0,496 $ 0,496 $ 0,496 Исторический минимум: $ 0,000702832055826553 $ 0,000702832055826553 $ 0,000702832055826553 Текущая цена: $ 0,2008 $ 0,2008 $ 0,2008 Узнайте больше о цене LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)

Токеномика LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIQUIDIUM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIQUIDIUM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIQUIDIUM, изучите текущую цену LIQUIDIUM!

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