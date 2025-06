Откройте для себя ключевую информацию о Wink (LIKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика Wink (LIKE)

Информация о Wink (LIKE)

LIKE — это утилитарный токен, который лежит в основе экосистемы продуктов на базе искусственного интеллекта и блокчейн-технологий, созданных для создателей контента компанией Like Labs. Like Labs разрабатывает набор решений с использованием ИИ и блокчейна, чтобы наделить создателей контента, расширить их охват и создать устойчивые источники дохода в этой новой цифровой эпохе. Мы уверены, что, устранив финансовую цензуру и предоставив передовые инструменты ИИ, мы создадим более справедливую и инклюзивную экономику для создателей.