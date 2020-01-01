Токеномика Wink (LIKE)

Токеномика Wink (LIKE)

Откройте для себя ключевую информацию о Wink (LIKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Wink (LIKE)

LIKE — это утилитарный токен, который лежит в основе экосистемы продуктов на базе искусственного интеллекта и блокчейн-технологий, созданных для создателей контента компанией Like Labs. Like Labs разрабатывает набор решений с использованием ИИ и блокчейна, чтобы наделить создателей контента, расширить их охват и создать устойчивые источники дохода в этой новой цифровой эпохе. Мы уверены, что, устранив финансовую цензуру и предоставив передовые инструменты ИИ, мы создадим более справедливую и инклюзивную экономику для создателей.

Официальный сайт:
http://w.ink/
Whitepaper:
https://trywink.gitbook.io/wink
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/3bRTivrVsitbmCTGtqwp7hxXPsybkjn4XLNtPsHqa3zR

Токеномика и анализ цен Wink (LIKE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wink (LIKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,83M
$ 3,83M$ 3,83M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 331,16M
$ 331,16M$ 331,16M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,78M
$ 5,78M$ 5,78M
Исторический максимум:
$ 0,8856
$ 0,8856$ 0,8856
Исторический минимум:
$ 0,001349657658212979
$ 0,001349657658212979$ 0,001349657658212979
Текущая цена:
$ 0,011567
$ 0,011567$ 0,011567

Токеномика Wink (LIKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wink (LIKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LIKE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LIKE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIKE, изучите текущую цену LIKE!

Как купить LIKE

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История цены Wink (LIKE)

Анализ истории цены LIKE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.