Токеномика Wink (LIKE) Откройте для себя ключевую информацию о Wink (LIKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wink (LIKE) LIKE — это утилитарный токен, который лежит в основе экосистемы продуктов на базе искусственного интеллекта и блокчейн-технологий, созданных для создателей контента компанией Like Labs. Like Labs разрабатывает набор решений с использованием ИИ и блокчейна, чтобы наделить создателей контента, расширить их охват и создать устойчивые источники дохода в этой новой цифровой эпохе. Мы уверены, что, устранив финансовую цензуру и предоставив передовые инструменты ИИ, мы создадим более справедливую и инклюзивную экономику для создателей. Официальный сайт: http://w.ink/ Whitepaper: https://trywink.gitbook.io/wink Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3bRTivrVsitbmCTGtqwp7hxXPsybkjn4XLNtPsHqa3zR Купить LIKE сейчас!

Токеномика и анализ цен Wink (LIKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wink (LIKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,83M $ 3,83M $ 3,83M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 331,16M $ 331,16M $ 331,16M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,78M $ 5,78M $ 5,78M Исторический максимум: $ 0,8856 $ 0,8856 $ 0,8856 Исторический минимум: $ 0,001349657658212979 $ 0,001349657658212979 $ 0,001349657658212979 Текущая цена: $ 0,011567 $ 0,011567 $ 0,011567 Узнайте больше о цене Wink (LIKE)

Токеномика Wink (LIKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wink (LIKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIKE, изучите текущую цену LIKE!

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