Токеномика Lever (LEVER) Откройте для себя ключевую информацию о Lever (LEVER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lever (LEVER) Официальный сайт: https://www.leverfi.io/ Whitepaper: https://docs.leverfi.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4B5f49487ea7B3609b1aD05459BE420548789f1f Купить LEVER сейчас!

Токеномика и анализ цен Lever (LEVER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lever (LEVER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,82M $ 19,82M $ 19,82M Общее предложение: $ 55,79B $ 55,79B $ 55,79B Оборотное предложение: $ 55,79B $ 55,79B $ 55,79B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,82M $ 19,82M $ 19,82M Исторический максимум: $ 0,005372 $ 0,005372 $ 0,005372 Исторический минимум: $ 0,000276336158393438 $ 0,000276336158393438 $ 0,000276336158393438 Текущая цена: $ 0,0003553 $ 0,0003553 $ 0,0003553 Узнайте больше о цене Lever (LEVER)

Токеномика Lever (LEVER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lever (LEVER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LEVER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LEVER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEVER, изучите текущую цену LEVER!

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