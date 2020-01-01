Токеномика Lever (LEVER)

Токеномика Lever (LEVER)

Откройте для себя ключевую информацию о Lever (LEVER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Lever (LEVER)

Официальный сайт:
https://www.leverfi.io/
Whitepaper:
https://docs.leverfi.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4B5f49487ea7B3609b1aD05459BE420548789f1f

Токеномика и анализ цен Lever (LEVER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lever (LEVER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,82M
$ 19,82M$ 19,82M
Общее предложение:
$ 55,79B
$ 55,79B$ 55,79B
Оборотное предложение:
$ 55,79B
$ 55,79B$ 55,79B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 19,82M
$ 19,82M$ 19,82M
Исторический максимум:
$ 0,005372
$ 0,005372$ 0,005372
Исторический минимум:
$ 0,000276336158393438
$ 0,000276336158393438$ 0,000276336158393438
Текущая цена:
$ 0,0003553
$ 0,0003553$ 0,0003553

Токеномика Lever (LEVER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lever (LEVER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LEVER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LEVER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEVER, изучите текущую цену LEVER!

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История цены Lever (LEVER)

Анализ истории цены LEVER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.